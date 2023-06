C’est maintenant officiel : un joueur qui jette les gants dans la LHJMQ verra désormais sa soirée de travail se terminer sur-le-champ.

Mario Cecchni, commissaire du circuit, a confirmé ce vendredi les nouvelles sanctions qui seront imposées à la suite d’une bagarre, scellant les mesures approuvées par les équipes en mars dernier.

« Cette nouvelle mouture de la règlementation a été travaillée dans les dernières semaines par un comité composé de directeurs généraux, de propriétaires et d’officiers du circuit », a écrit la ligue dans un communiqué. Cette « version finale » fait également suite, indique-t-on, à « plusieurs conversations » avec Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Cette dernière s’était montrée critique du plan adopté par les membres de la LHJMQ. Elle souhaitait notamment qu’une suspension automatique accompagne l’expulsion après chaque bagarre.

En effet, en vertu de ces nouvelles sanctions, tout joueur impliqué dans une bagarre sera de facto expulsé de la rencontre. Un joueur désigné comme instigateur se verra aussi imposer une suspension automatique d’un match, contre deux pour un joueur désigné comme « agresseur ».

Le livre des règlements de la ligue décrit un agresseur comme celui qui « continue à donner des coups de poing à un adversaire qui ne réplique pas ou qui ne fait que se défendre ».

En outre, c’est à compter d’une deuxième bagarre, et non plus d’une troisième, qu’on imposera à un joueur une suspension d’un match.

On suspendra aussi pour un match un joueur impliqué dans une bagarre en prolongation ou encore dans les cinq minutes d’une partie dont l’écart au pointage est d’au moins deux buts. Un instigateur sera suspendu pour deux matchs.