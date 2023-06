Will Smith

Will Smith a un faible pour le Canadien

(Las Vegas) Évidemment que Will Smith ne peut pas prédire l’avenir, mais on peut présumer qu’il ne détesterait pas porter, un jour, le maillot du Canadien.

Smith, en compagnie de trois autres espoirs – dont un certain Connor Bedard –, a été présenté aux médias de Las Vegas avant le deuxième match de la finale de la Coupe Stanley, lundi à l’aréna T-Mobile, entre les Golden Knights et les Panthers de la Floride.

De toute évidence, le jeune attaquant de 18 ans a un faible pour le Canadien, et il y a aussi au moins une bonne raison à ça.

« Je les ai rencontrés un peu déjà et on m’en parle beaucoup, surtout à cause de Kent [Hughes], que j’ai connu en grandissant », a-t-il commencé par dire.

« Il a dirigé notre équipe [les Eagles juniors de Boston] pendant deux ou trois ans alors que j’étais plus jeune, et je connais aussi ses garçons depuis l’école. Alors ça remonte à quelques années. »

Et si c’était son choix ?

J’y pense peut-être un peu… mais peu importe l’endroit, je serai heureux là où on va me repêcher. Will Smith

Ça fait déjà quelques fois, sinon bien des fois, que le nom de Smith est associé au Canadien, et ça va sans doute aller en grossissant d’ici à la date du prochain repêchage, à partir du 28 juin, là où le Tricolore va se présenter sur le plancher avec le cinquième choix au total en poche.

Heureux hasard…

Si jamais Smith est encore disponible au moment où la direction du Canadien va prendre le micro, le choix pourrait être assez simple.

Après tout, le jeune homme a eu une saison de rêve avec le programme de développement américain, et il sera sans doute un membre de la formation américaine aux prochains Mondiaux de hockey junior, lui qui revient d’une conquête de la médaille d’or avec l’équipe américaine des moins de 18 ans.

Et puis, heureux hasard, ce passage de Will Smith à Vegas est survenu le jour même où le Canadien a confirmé, sans surprise, un nouveau contrat de huit ans pour Cole Caufield.

« Je suis allé au repêchage l’an passé et j’ai pu voir le Centre Bell, a-t-il rappelé. C’est assez incroyable l’ambiance là-bas avec tous les fans. Et avec [Cole] Caufield qui vient de signer cet immense contrat, il provient lui aussi du programme national américain… c’est pas mal cool. »

Peu importe l’équipe qui va le repêcher à la fin du mois, ce ne sera pas pour tout de suite, puisque Smith a déjà confirmé son arrivée au hockey universitaire de la NCAA la saison prochaine, avec l’équipe de Boston College.