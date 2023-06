(Las Vegas) Dans l’avenir immédiat, et sans doute aussi dans un avenir très lointain, les Nordiques de Québec vont devoir rester à la même place : dans nos souvenirs.

C’est, en substance, ce qu’il faut comprendre à la suite du point de presse annuel de Gary Bettman, celui qu’il a l’habitude de donner en marge de la finale de la Coupe Stanley.

Invité à parler des ennuis des Coyotes de l’Arizona, samedi à l’aréna T-Mobile de Las Vegas, le commissaire a fait savoir qu’il n’envisageait aucunement de déménager l’équipe pour le moment.

« Les Coyotes vont explorer toutes leurs options dans la région de Phoenix, on espère que l’une de ces options va porter ses fruits, a commencé par dire Bettman. L’Arizona est un marché incroyable, c’est l’un des marchés sportifs les plus vastes en Amérique du Nord. Le club et ses fans se sont retrouvés dans des situations malheureuses, et ont peut-être été victimes des circonstances. Nous sommes en meilleure position pour résister à de possibles déménagements que nous ne l’étions il y a 20 ans ou 30 ans. »

Détail intéressant, ni le commissaire ni son assistant Bill Daly n’ont même voulu prononcer le nom de Québec.

Avec un enthousiasme fort différent, Daly a tenu à dire que l’homme d’affaires Ryan Smith souhaiterait avoir un club de hockey en Utah.

Un peu après, Martin Walsh, le nouveau leader de l’Association des joueurs, a toutefois exprimé des inquiétudes quant à la situation du hockey en Arizona. « Les joueurs des Coyotes ne peuvent pas continuer à jouer dans un aréna universitaire », a-t-il fait savoir.

Ce qu’il y a de plus certain, c’est que la ligue ne songe pas à une expansion des cadres.

PHOTO LUCAS PELTIER, USA TODAY SPORTS Le commissaire adjoint de la LNH Bill Daly

« Il faudrait voir si c’est quelque chose qui ferait en sorte que notre ligue serait plus forte, a répondu Gary Bettman. Dans le cas de Seattle et de Vegas, par exemple, on peut parler de deux équipes qui ont fait en sorte que notre ligue est plus forte. »

Les deux dirigeants ont aussi affiché un air optimiste quant à la vente prochaine des Sénateurs d’Ottawa, sans avancer de date dans ce dossier. « Une telle transaction, c’est plus compliqué que d’acheter une voiture », a ironisé le commissaire.

Le Canadien aura une rencontre au sujet de Logan Mailloux

Par ailleurs, Gary Bettman a répondu à une question de La Presse, au sujet d’une possible autorisation quant à la présence de Logan Mailloux dans la LNH en vue de la prochaine saison.

« Le Canadien a demandé une rencontre à ce sujet, et je leur ai dit que ça allait avoir lieu à la fin des séries », a fait savoir le commissaire.

Gary Bettman a aussi ajouté que la ligue et l’Association des joueurs espèrent pouvoir présenter une Coupe du monde de hockey dans un avenir rapproché. « Les deux parties s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une priorité », a-t-il expliqué.