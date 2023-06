(Las Vegas) C’est le début de la finale de la Coupe Stanley en ce samedi bouillant de chaleur à Las Vegas, mais par ici, les joueurs tentent de faire semblant que tout est normal.

Ainsi, à seulement quelques heures de la première mise en jeu entre les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas, samedi à l’aréna T-Mobile, les membres des deux équipes ont tenté de nous faire croire que ce n’est qu’un autre match, qu’une autre série.

PHOTO LUCAS PELTIER, USA TODAY SPORTS ALEKSANDER BARKOV

« Il va falloir travailler fort, a commencé par dire Aleksander Barkov, qui n’a pas été chiche sur les vérités. Chaque match est important, il va falloir les prendre un à la fois… »

On a aussi appris que tout le monde ici va en avoir plein les bras, parce que ce ne sera pas facile.

« Les Golden Knights ont traversé la compétition dans l’Association de l’Ouest, a tenu à rappeler un autre attaquant des Panthers, cette fois Matthew Tkachuk. Ils ont affiché la meilleure des constances, un peu comme nous depuis le match numéro cinq de notre série contre Boston. »

Dans le camp des Golden Knights, on a un peu tenu à dire la même chose, question de ne pas motiver personne, et surtout pas maintenant.

« On a encore du travail à faire, a expliqué l’entraîneur Bruce Cassidy. Il y a des gars qui ont déjà joué en finale mais qui ont le sentiment du devoir inachevé… on ne célèbre rien en ce moment, car il reste du travail à faire. »

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Nicolas Roy

Nicolas Roy, lui, a admis que ce sera peut-être un peu différent, finalement.

« On essaie de conserver la même approche, mais on se mentirra pas, les gars sont nerveux !, a admis l’attaquant des Golden Knights. On rêve à ça depuis qu’on est jeunes… mais on va essayer d’aborder tout ça de la même façon, comme à l’habitude. »