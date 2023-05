(Sunrise) L’attaquant étoile Aleksander Barkov devrait être de retour sur la glace bientôt, peut-être très bientôt, et cette nouvelle a apporté un soupir de soulagement collectif aux Panthers de la Floride.

Tim Reynolds Associated Press

Il n’est pas tout à fait certain que le capitaine des Panthers jouera dans le quatrième et potentiellement décisif match de la finale de l’Est contre les Hurricanes de la Caroline, mercredi soir.

Il a quitté le match numéro 3 en première période, en raison d’une blessure au bas du corps.

Son retour est une possibilité, a déclaré l’entraîneur Paul Maurice mardi — ce qui, de toute évidence, est un très bon signe pour une équipe qui est à une victoire de la finale de la Coupe Stanley.

Barkov a été décrit comme un cas douteux après la blessure ; il n’est pas revenu dans le match en question. Depuis, les tests et évaluations ont exclu tout problème majeur.

« C’était plus par précaution que quoi que ce soit, pour exclure quelque chose de grave, a dit Maurice. Nous sommes très optimistes qu’il reviendra bientôt et quand il le fera, il sera prêt. Nous sommes optimistes en vue du match 4. Si nécessaire, nous pourrions le voir dans le match 5. »

Barkov pourrait avoir des tâches officielles à accomplir si la Floride gagne mercredi soir.

Le Trophée Prince de Galles attend l’équipe gagnante dans l’Est. Il est généralement présenté au capitaine, puis il devient clair si celui-ci est superstitieux ou non. Certains n’y touchent pas du tout et posent poliment pour les photos, d’autres y touchent, et certains – Sidney Crosby et Alex Ovechkin ces dernières années – l’ont pris et ont patiné un peu avec le trophée.

« Il fait partie intégrante de notre équipe, a dit l’attaquant Eetu Luostarinen à propos de Barkov. Il le montre sur la glace. Évidemment, on le veut le plus possible sur la glace. »

Barkov a été frappé par Jack Drury de la Caroline avec environ sept minutes à jouer dans la période initiale du match 3, sans montrer de signe clair d’inconfort par la suite.

Barkov est retourné sur le banc après sa présence sur la glace et a parlé avec le personnel médical des Panthers, avant d’aller au vestiaire.

Barkov a récolté quatre buts et 12 points en 15 matchs lors des séries en cours.

Les Panthers ont une avance de 3-0, eux qui tentent de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1996.