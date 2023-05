(New York) Jim Nill, des Stars de Dallas, Don Sweeney, des Bruins de Boston, et Bill Zito, des Panthers de la Floride, sont les finalistes pour le prix Jim-Gregory qui est remis annuellement au directeur général de l’année dans la LNH, a annoncé la ligue mercredi.

La Presse Canadienne

Ce prix est remis annuellement depuis 2009-10 au directeur général qui s’est le plus illustré dans son rôle durant la saison régulière. Le gagnant est choisi à la suite d’un scrutin auprès des directeurs généraux, d’un panel formé de dirigeants de la LNH ainsi que de journalistes de la presse et de la télévision, au terme de la deuxième ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Le gagnant sera annoncé pendant la séance de repêchage qui se déroulera au Bridgestone Arena de Nashville le 28 juin.

Nill, qui en est à sa 10e saison avec les Stars, a aidé l’équipe à terminer au deuxième rang de la section Centrale cette saison (47-21-14). Il a notamment embauché Peter DeBoer comme entraîneur-chef le 21 juin dernier et a accordé avant le début de la saison des contrats à deux piliers de sa formation : le gardien Jake Oettinger (trois ans et 12 millions US) et l’attaquant Jason Robertson (quatre ans et 31 millions).

De son côté, Sweeney, à sa huitième campagne aux commandes des Bruins, a assemblé une équipe qui a établi des records de la LNH pour les victoires (65) et les points (135) en une saison. Il a entre autres embauché l’entraîneur-chef Jim Montgomery le 1er juillet, en plus de mettre sous contrat les attaquants Patrice Bergeron et David Krejci avant le début de la saison.

Sweeney a remporté ce prix en 2018-19 et pourrait devenir le deuxième directeur général à remporter ce trophée pour une deuxième fois, après Lou Lamoriello (2019-20, 2020-21).

Quant à Zito, à sa troisième saison à la tête des Panthers, il a aidé l’équipe à atteindre la finale d’association pour la première fois depuis 1996.

Il a embauché Paul Maurice comme entraîneur-chef le 22 juin, et a procédé à la mégatransaction du 22 juillet permettant aux Panthers d’échanger l’attaquant Jonathan Huberdeau et le défenseur MacKenzie Weegar aux Flames de Calgary en retour de l’attaquant Matthew Tkachuk.

Joe Sakic, de l’Avalanche du Colorado, a remporté cet honneur l’an dernier.