Aide-toi, le ciel t’aidera. Les Stars de Dallas ne se sont pas aidés. Vous connaissez la suite.

On s’attendait à ce que les Stars aient le feu dans les yeux, mardi soir, à leur retour à la maison avec un retard de 2-0 dans leur série de demi-finale. C’est tout le contraire qui s’est produit.

Tirant profit d’un début de match catastrophique des locaux, les Golden Knights de Vegas l’ont facilement emporté par la marque de 4-0. Avec cette victoire, ils se sont accordé une confortable avance de 3-0 dans leur série de demi-finale. Tout ça sous le regard de partisans furieux, qui ont même lancé leurs déchets sur la patinoire à la fin de la deuxième période.

Pour résumer les choses simplement : tout s’est joué dans les huit premières minutes de la rencontre.

D’abord, il y a eu ce but des Golden Knights dès la deuxième minute. Une pièce de jeu signée Jack Eichel, qui a joliment refilé la rondelle à Jonathan Marchessault, bien positionné dans l’enclave.

Puis, comme si un déficit de 1-0 n’était pas suffisant, Jamie Benn a mis son équipe dans le trouble encore plus. Après avoir donné une mise en échec à Mark Stone, le capitaine des Stars a eu ce qui s’apparente à une bulle au cerveau : il a asséné un inutile et brutal double échec au visage de son adversaire déjà étendu à ses pieds.

On ne se prétendra pas télépathe, mais il est assez aisé de deviner les mots qui ont traversé l’esprit de l’entraîneur-chef Peter DeBoer quand son quatrième meilleur pointeur a écopé d’une pénalité de cinq minutes et d’une inconduite de partie. Direction vestiaire. Notons d’ailleurs que Benn a quitté l’aréna sans rencontrer les médias, après le match, selon ce qu’ont rapporté des journalistes sur place.

Malgré un avantage numérique peu menaçant, les Knights ont réussi à creuser leur avance grâce à Ivan Barbashev, qui a accepté une belle passe de Nicolas Roy dans l’enclave. Un peu plus d’une minute plus tard, William Carrier tournait le fer dans la plaie avec un tir du revers au-dessus de l’épaule gauche de Jake Oettinger. Le pauvre cerbère, battu trois fois sur cinq tirs, a été forcé de laisser sa place à Scott Wedgewood et est allé retrouver Benn au vestiaire.

Comme si ce n’était pas assez, les Stars ont perdu les services d’Evgenii Dadonov, blessé au bas du corps au premier engagement. La troupe du Texas, menée par seulement 10 attaquants, a joué du bon hockey en deuxième et troisième périodes, mais c’était trop peu, trop tard. Le mal était fait.

Opportunisme

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les Golden Knights ont été opportunistes. Sans réaliser de grandes choses offensivement, ne tirant que 16 fois au filet, ils ont fait payer aux Stars la plupart de leurs erreurs.

Plus de la moitié des attaquants du club du Nevada se sont inscrits à la feuille de pointage dans la victoire. Du lot, les trois Québécois Nicolas Roy (2 mentions d’aide), Jonathan Marchessault (1 but) et William Carrier (1 but), qui ont tous leur rôle à jouer dans les succès de la troupe de Bruce Cassidy.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Jonathan Marchessault

Impossible, aussi, de passer sous silence le travail d’Eichel. Pas plus tard qu’il y a deux mois, on se demandait comment le centre de 26 ans réagirait à sa première présence en éliminatoires. Appuyé par Barbashev et Marchessault sur ses ailes, Eichel crée des occasions de marquer, en plus d’être responsable défensivement. Avec sa mention d’aide sur le but de Marchessault, il compte maintenant 16 points en 14 rencontres.

Et puis, il y a Adin Hill qui, sans flafla, continue le bon boulot devant le filet. Tout le contraire de son opposant, Jake Oettinger. Confiant vu l’avance des siens, toujours adéquatement positionné, Hill a calmement bloqué 34 rondelles et muselé les canons offensifs adverses pour s’octroyer un premier jeu blanc en carrière dans le tournoi printanier. Jeudi, il aura l’occasion d’accéder à sa première finale de la Coupe Stanley.

Quant aux Stars, leur marge de manœuvre est désormais nulle. Et le fameux sentiment d’urgence dont tout le monde parle se fait toujours attendre…

En hausse : Nicolas Roy

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Nicolas Roy (10)

Le Québécois a récolté deux mentions d’aide et distribué cinq mises en échec, lui qui est de toutes les batailles en coin de patinoire.

En baisse : Jamie Benn

Il n’a joué que 42 secondes, mais son coup dangereux sorti de nulle part n’a aucunement sa place. Qui plus est, il a peut-être coûté la série aux siens.

Le chiffre du match : 35

C’est le nombre de minutes de pénalité imposées aux Stars de Dallas dans la défaite. Jamie Benn et Max Domi ont chacun écopé d’une inconduite de partie de 10 minutes.