À pareille date ou presque l’an dernier, le Canadien remportait la loterie du repêchage de la LNH avec, faut-il le rappeler, les meilleures chances de gagner en vertu de son 32e et dernier rang au classement général.

Ce joli coup du sort allait lui permettre, selon une majorité de fans et de spécialistes, de mettre la main sur le premier choix consensuel, le centre Shane Wright, pressenti à ce titre depuis plusieurs années.

Il s’agissait d’une victoire intéressante, d’autant plus que le repêchage avait lieu à Montréal, mais d’un cadeau empoisonné : le choix était moins clair à l’interne et Wright ne constituait pas aux yeux de la direction la réincarnation de Patrice Bergeron, pas même celle de Nick Suzuki.

Le Canadien a eu le courage de rester fidèle à ses convictions en repêchant le colosse Juraj Slafkovsky, même si les partisans, dont plusieurs portaient déjà le chandail de Wright aux couleurs du CH, scandaient le nom de l’Ontarien.

Le charisme de Slafkovsky, et le fait que les Devils du New Jersey et les Coyotes de l’Arizona aient boudé Wright aux deuxième et troisième rangs, au profit du défenseur Simon Nemec et du centre Logan Cooley, ont contribué à transformer les huées en acclamations au Centre Bell.

Ce fut une année d’apprentissage pour le géant Slafkovsky, avec dix points en 33 matchs, avant de tomber au combat. Il a néanmoins été le seul de sa cuvée à temps plein dans la LNH cet hiver.

Nemec a passé la saison dans la Ligue américaine, sans avoir droit à un rappel de la part des Devils, Logan Cooley a brillé dans les rangs collégiaux américains avec l’Université du Minnesota et Wright a joué pour quatre équipes : le Kraken de Seattle, son club-école à Coachella Valley, les Spitfires de Windsor dans la Ligue junior de l’Ontario et l’équipe canadienne junior.

Après des séries éliminatoires décevantes à Windsor, où les Spitfires ont été balayés en quatre matchs par la pire équipe de l’association de l’Ouest qualifiée en séries et Wright limité à trois points, dont un but, en quatre matchs, le jeune homme a été prêté au club-école du Kraken en prévision des séries.

Au moment où le Kraken s’approche à deux victoires du carré d’as dans les séries éliminatoires de la LNH, Coachella Valley vient d’atteindre la finale de sa division, après avoir éliminé les Roadrunners de Tucson et les Eagles du Colorado. En huit matchs, Wright a obtenu un but et deux aides, au dixième rang des compteurs des Firebirds.

Bien malin qui pourra identifier le meilleur joueur de cette cuvée. Le défenseur David Jiricek, sixième choix au total par Columbus, a été fumant dans la Ligue américaine cette saison et mérité un rappel. Logan Cooley, troisième choix au total par l’Arizona, a été finaliste au trophée Hobey-Baker après avoir amassé 60 points en 39 matchs dans la NCAA.

Le centre autrichien Marco Kasper, huitième choix au total par Detroit, a été le quatrième à jouer dans la LNH, en fin de saison, après une saison de 23 points en 52 matchs à Rögle, dans la Ligue d’élite suédoise (SHL). Noah Östlund (16e Buffalo), Jonathan Lekkerimäki (15e, Vancouver) et Liam Öhgren (19e, Minnesota) ont bien fait à Djurgardens dans leur tentative d’obtenir une promotion en SHL.

Les défenseurs Kevin Korchinski (8e, Chicago) et Pavel Mintyukov (10e Anaheim) ont tous deux connu de grosses saisons offensives dans les rangs juniors. Et si c’était Lane Hutson, choix de fin de deuxième tour du Canadien, avec ses 48 points en 39 matchs à Boston University, dans la NCAA ?

Un choix unanime cette année

La loterie de 2023, présentée lundi soir à 20 heures au New Jersey, et dès 19 h 30 sur les ondes de TVA Sports, a un cachet très différent. Connor Bedard est le joueur le plus attendu depuis Connor McDavid en 2015. Bedard est un vrai joueur susceptible de transformer une équipe de la LNH. Il vient d’amasser 143 points, dont 71 buts, en 57 matchs à 17 ans dans la Ligue junior de l’Ouest.

En comparaison, Wright en avait obtenu 94, dont 32 buts, en 63 matchs à son année d’admissibilité dans la Ligue junior de l’Ontario.

Au Championnat mondial junior, Bedard a fracassé des records, avec 23 points en sept matchs. Wright, pourtant 19 mois plus vieux, a été limité à sept.

Guillaume Lefrançois nous offre un aperçu éclairant de la soirée de lundi, entre autres les équipes avec les meilleures probabilités de l’emporter et le fonctionnement du fameux boulier.

Malheureusement, le Canadien détient seulement 8,5 % de chances de repêcher premier, comparativement à 25 % l’an dernier, puisque cette fois il a terminé au 28e rang du classement général, devant San Jose, Chicago, Columbus et Anaheim, avec neuf victoires de plus que la saison précédente.

Montréal a le même taux de probabilités de remporter le deuxième lot. Adam Fantilli, Leo Carlsson, Matvei Michkov et même Will Smith sont pressentis comme de candidats sérieux au deuxième rang.

Vous pouvez vous amuser d’ici lundi soir avec le simulateur de loterie. À notre première et seule tentative, les Blue Jackets de Columbus l’emportaient et passaient du deuxième au premier rang, et les Canucks de Vancouver montaient de neuf places jusqu’au deuxième rang. Les Ducks d’Anaheim passaient de la première à la troisième place et Montréal glissait du cinquième au sixième rang en vertu du bond des Canucks.

La fiction fera place à la réalité dès lundi soir…

Toronto à une défaite de l’élimination

PHOTO MICHAEL LAUGHLIN, ASSOCIATED PRESS Il ne faut donc plus parier sur les chances des Maple Leafs de Toronto d’atteindre le troisième tour, à la suite de leur défaite en prolongation aux mains des Panthers de la Floride, dimanche.

Seulement quatre équipes dans l’histoire de la LNH ont pu combler un déficit de 0-3 en séries éliminatoires. Les Kings de Los Angeles ont constitué les derniers, aux dépens des Sharks de San Jose lors du premier tour en 2014.

Il ne faut donc plus parier sur les chances des Maple Leafs de Toronto d’atteindre le troisième tour, à la suite de leur défaite en prolongation aux mains des Panthers de la Floride, dimanche, en vertu du but gagnant de Sam Reinhart.

Leur victoire au premier tour, contre le Lightning de Tampa Bay, évitera peut-être une purge administrative et l’éclatement du noyau de joueurs, mais un balayage ne mettrait personne à l’abri.

Le Canadien peut presque déjà faire son deuil du 17e choix au total. Il avait obtenu l’an dernier un choix de premier tour en 2023 des Panthers dans l’échange de Ben Chiarot, rappelons-le. Mais ce choix glissera au 29e rang si les Panthers éliminent les Maple Leafs, au 31e rang s’ils atteignent la finale et au 32e rang s’ils gagnent la Coupe Stanley.