Le Canadien pourrait se trouver devant un dilemme de taille au repêchage. La question ne se posera évidemment pas s’il remporte la loterie, mais un éventuel Nikita Kucherov pourrait être encore disponible au cinquième ou sixième rang.

Matvei Michkov constituerait sans doute le deuxième choix au total s’il était né ailleurs. Plusieurs se plaisent d’ailleurs à le surnommer le « Connor Bedard russe » depuis quelques années.

Non seulement la Russie est-elle enlisée dans une guerre dénoncée par le reste du monde, mais Michkov est lié par contrat à la KHL jusqu’en 2026. Et qui sait ce qui se passera d’ici là dans la patrie de l’autocrate Vladimir Poutine.

Le père de Michkov, Andrei, est mort à 51 ans dans des circonstances nébuleuses il y a trois semaines. Il est sorti faire une course et on l’a retrouvé au fond d’un lac quelques jours plus tard. On ne connait toujours pas les causes de son décès et il est impossible de le lier au hockey ou à son fils même si certains ont osé se lancer dans les spéculations.

Comme les principaux candidats au repêchage de la cuvée 2023, Bedard, Adam Fantilli ou Leo Carlsson, Michkov, un ailier, ne participe pas au Championnat mondial des moins de 18 ans cette semaine. Non seulement la Russie est toujours bannie des compétitions internationales, mais Michkov a eu 18 ans en décembre.

Lors de la dernière participation des Russes à ce Championnat U18, en 2021, Michkov, à 16 ans seulement, a terminé au premier rang des compteurs avec 16 points, dont 12 buts, en seulement 7 matchs, deux points de plus que Shane Wright et… Connor Bedard.

Prêté en décembre à Sotchi, le pire club de la KHL, par le SKA Saint-Pétersbourg, Michkov a réussi ce que peu de joueurs russes parviennent à faire à 18 ans, non seulement jouer, mais produire. Il a amassé 20 points en 27 matchs, dix de moins que le meneur de l’équipe, mais en 28 rencontres de moins !

À son année d’admissibilité au repêchage, en 2003-2004, Alex Ovechkin avait obtenu 24 points en 53 matchs avec le Dynamo de Moscou. Kucherov n’était pas parvenu à s’établir dans la KHL avant de faire le saut en Amérique du Nord, avec les Huskies de Rouyn-Noranda, à 19 ans. Artemi Panarin ne s’est pas établi dans la KHL avant l’âge de 19 ans, et il a obtenu 21 points, dont cinq buts, en 40 matchs avec le HC Vityaz de Tchekhov.

Les quatre clubs positionnés devant le Canadien en prévision de la loterie, Anaheim, Columbus, Chicago et San Jose, sont tous en reconstruction et pourraient se permettre de repêcher Michkov quitte à l’attendre plusieurs saisons.

Mais certains parmi eux, moins friands du risque, et, ou, pour des raisons morales, pourraient passer leur tour et opter pour un choix plus sûr.

Pour la question morale, cependant, les Vasilevskiy, Shesterkin, Bobrovsky, Kucherov, Sergachev, Panarin, Orlov, Dadonov et compagnie sont au cœur des séries sans qu’on ne fasse allusion à leur nationalité. Trois Russes ont d’ailleurs été repêchés en première ronde en 2022, Pavel Mintyukov, Ivan Miroshnichenko et Danila Yurov.

À 5 pieds 10 pouces et 160 livres, Michkov a un physique comparable à celui de Kucherov, même s’il lui concède encore un pouce et quelques livres. Il rappelle d’ailleurs Kucherov à certains égards. Non seulement constitue-t-il un prolifique marqueur, mais il est doté d’une vision du jeu exceptionnelle.

Le Wild du Minnesota a attendu Kirill Kaprizov longtemps. Il l’a repêché en 2015. De nombreuses visites en Russie par les dirigeants de l’équipe n’ont pas convaincu le jeune homme de traverser l’Atlantique avant 23 ans… cinq années plus tard.

Mais l’arrivée de Kaprizov a transformé le Wild. Après une première saison de 51 points, dont 27 buts, en 55 matchs, en 2020-2021, il a enchainé avec 108 points, dont 47 buts, l’an dernier, et 75 points, dont 40 buts, en 67 matchs cette saison.

On le critique pour son manque de productivité en première ronde de la série entre le Wild et les Stars, mais Kaprizov se remet d’une blessure subie en fin de saison.

Le dossier Michkov sera à surveiller d’ici juin. Le jeune homme répète qu’il rêve de jouer dans la LNH. Voyons où il aboutira.

La faiblesse de Vasilevskiy découverte ?

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Andrei Vasilevskiy

Andrei Vasilevskiy a-t-il tendance à allouer plus de buts côté biscuit ? Et les Maple Leafs auraient-ils découvert la faille ? L’ancien gardien de la LNH et de la Ligue américaine Mike McKenna se penche sur la question cette semaine.

Après vérifications, Vasilevskiy a accordé huit de ses neuf derniers buts de ce côté, note McKenna. Et Toronto semble tirer davantage de ce côté depuis deux matchs. Lors des deux premières rencontres, 43 % des tirs des Leafs étaient dirigés du côté du gant, 37 % côté biscuit et 20 % au milieu du filet, écrit McKenna, en s’appuyant sur les statistiques d’InStat Hockey.

Toronto a inversé la tendance lors des troisième et quatrième matchs. Ils ont dirigé 45 % des rondelles côté biscuit, 32 % côté gant et 20 % au milieu du but. Dix-huit de leurs tirs élevés, soit au-dessus des jambières, ont été dirigés côté biscuit, contre seulement neuf côté gant.

Vasilevskiy a sans doute eu vent de l’histoire. Voyons si elle lui servira de motivation dans le cinquième match jeudi soir ou si elle contribuera à le mêler davantage…