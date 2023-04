La première ronde du repêchage de la NFL aura lieu jeudi soir, à Kansas City. L’évènement s’annonce aussi spectaculaire et excentrique que le Super Bowl, rien de moins. Pour l’occasion, voici un petit guide pour mieux comprendre cette étape névralgique dans la reconstruction de certaines organisations.

Qui sera le premier choix ?

PHOTO VASHA HUNT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière Bryce Young, du Crimson Tide d’Alabama

L’identité du premier joueur sélectionné n’est pas encore une certitude. On est loin des années où Baker Mayfield, Joe Burrow ou Trevor Lawrence étaient des évidences. Depuis quelques mois, deux joueurs se partagent la tête des repêchages simulés : Bryce Young, du Crimson Tide d’Alabama, et C.J. Stroud, des Buckeyes d’Ohio State. Cependant, depuis une semaine, tout semble indiquer que Young sera le choix des Panthers de la Caroline au premier rang. Les deux quarts-arrières ont le potentiel de devenir des joueurs de franchise et ils sont similaires sur plusieurs aspects. Ils ont un bras puissant et précis, sont explosifs et peuvent se sortir du pétrin avec leurs jambes. Cependant, Young semble avoir l’avantage en matière d’intelligence du jeu, de lectures et de réflexes. Selon les tests effectués lors des camps d’évaluation, ces critères seraient le talon d’Achille de Stroud. Gagnant du trophée Heisman remis au joueur par excellence de la NCAA en 2021, Young est plus outillé et il serait extrêmement surprenant de le voir attendre son tour, jeudi soir.

Pourquoi les Bears ont-ils échangé le premier choix ?

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS Le receveur D.J. Moore nouvellement acquis par les Bears de Chicago

Si les Panthers de la Caroline parleront au premier rang, jeudi, c’est grâce à une transaction réalisée avec les Bears de Chicago, le 10 mars dernier. En vertu de leur dernière place au classement général la saison dernière, les Bears avaient hérité de la première sélection. Toutefois, ils peuvent déjà compter sur un quart-arrière de grand talent en Justin Fields. Ils avaient donc le gros bout du bâton pour négocier avec les formations à la recherche d’un quart d’avenir. Les Panthers ont répondu à l’appel et ont offert aux Bears le 9e choix, le 61e choix, un choix de 1er tour en 2024, un choix de 2e tour en 2025 et surtout le receveur de 26 ans D.J. Moore. Les Bears se sont donc assuré les services d’un très bon receveur, un besoin criant dans la formation, et de plusieurs choix de qualité, sans pour autant avoir reculé de manière exagérée lors de la première ronde de jeudi. En revanche, les Panthers pourront repêcher le quart de leur choix.

Qui est Will Anderson ?

PHOTO MICHAEL CONROY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Will Anderson, secondeur du Crimson Tide d’Alabama

La réponse courte : le meilleur joueur défensif de cette cuvée. Et peut-être même le talent le plus pur d’entre tous. Il serait surprenant de le voir parmi les deux premières sélections, parce que les deux premières équipes à choisir ont cruellement besoin d’un quart, mais l’organisation dans laquelle il aboutira ne sera pas en reste. Le secondeur du Crimson Tide d’Alabama a marqué l’histoire de ce prestigieux programme. En 41 matchs dans les rangs universitaires, il a accumulé 204 plaqués et 34,5 sacs du quart, dont 17,5 en 2021. Dans le champ arrière, Anderson est un guépard. Il est explosif, fort, rapide et intelligent. On ne voit que lui. Notre regard est inconsciemment dirigé vers cette bête complètement unique. Un peu comme lorsqu’on regarde jouer Micah Parsons chez les Cowboys de Dallas. Anderson pourrait devenir une immense vedette dans la NFL. Sa domination est telle qu’il lui était interdit de prendre part aux répétitions du Crimson Tide à l’entraînement, parce que l’offensive avait trop de difficulté à le contrer.

Des Québécois à suivre ?

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ORANGE DE SYRACUSE Matthew Bergeron, joueur de ligne offensive de l’Orange de Syracuse

Matthew Bergeron est le Québécois le mieux classé. Le joueur de ligne offensive issu de l’Orange de Syracuse devrait être choisi parmi les trois premières rondes. Natif de Victoriaville, le jeune de 6 pi 5 po et 318 livres a été épatant par sa polyvalence et son leadership lors de son passage dans les rangs universitaires américains. Un autre Québécois risque d’entendre son nom prononcé. Sidy Sow, de Bromont, semble en avoir fait suffisamment à l’Université Eastern Michigan. Le garde de 6 pi 5 po et 323 livres devrait être sélectionné un peu plus tard, autour de la cinquième ronde, selon les projections des observateurs.