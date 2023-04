Acculé au mur, le Rocket de Laval était déjà obligé de triompher s’il souhaitait poursuivre sa campagne. Et il était à deux secondes de le faire.

Toutefois la fiole magique des Lavallois a été asséchée.

Après un but marqué avec deux secondes à faire au duel pour forcer la tenue de la prolongation, les Comets de Utica ont rapidement terminé le boulot pour prendre la mesure de la formation lavalloise 2-1, vendredi soir au Adirondack Bank Center.

La victoire se devait une formalité à ce point-ci de la rencontre. À un tel point que la Ligue américaine avait déjà dévoilé les trois étoiles de la rencontre sur son site web. Mais en fin de compte, le Rocket a plié l’échine en deux matchs dans cette série au format deux de trois.

Les hommes de Jean-François Houle auraient facilement pu s’éviter le supplice de la prolongation. En troisième période ils ont laissé les locaux prendre le dessus et ont offert du jeu se voulant prudent et étanche. Cependant ce jeu a surtout été ponctué de gestes de nervosité comme il est souvent possible de voir d’une si jeune formation comme celle du Rocket.

Une fois la prolongation entamée, les Comets ont été bien plus agressifs. Le Rocket, qui a déjoué tous les pronostics en se qualifiant pour les séries grâce à huit victoires à ses neuf dernières parties de la saison, a semblé à sec. Il n’avait plus de tours dans sa manche.

Cette magie qui a transporté le club-école du Canadien dans la dernière ligne droite s’est finalement dissipée et le retour sur terre a été brutal.

Frédéric Allard, tenu à l’écart de la formation lors du premier match de la série, a donné une priorité d’un but au Rocket à mi-chemin dans la rencontre. À ce moment, il était permis de rêver à la tenue d’un match ultime, qui aurait été tenu samedi soir.

Toutefois, un tir de la pointe de Reilly Walsh a ramené tout le monde à la case départ. À cet instant précis, les visages se sont faits longs sur la patinoire et les corps des joueurs se sont recroquevillés. La chance de gagner du Rocket a filé entre leurs doigts.

Une fois la prolongation lancée, c’est Samuel Laberge qui a redirigé un tir de Simon Nemec derrière Cayden Primeau pour confirmer le triomphe des Comets. À peine deux minutes ont été nécessaires pour voir la maigre foule s’emballer.

La formation de l’Utica a alors décroché un laissez-passer pour les huitièmes de finale, où elle croisera le fer avec les Marlies de Toronto.

Une attaque en panne sèche

La poussée pour les séries éliminatoires du Rocket a été rendue possible grâce à une offensive qui a fonctionné à plein régime. Après avoir inscrit 29 buts à leurs six derniers matchs en saison régulière, les troupiers de Jean-François Houle ont battu Nico Daws seulement à une reprise en 123 minutes de jeu.

Et le Rocket n’a pas été dans le coup en prolongation. Leur vis-à-vis a tout simplement pris l’ascendant en dirigeant sept tirs – contre un pour le Rocket – au retour des vestiaires.

La formation lavalloise a aussi dû faire sans son centre numéro un, Mitchell Stephens, blessé à la fin du dernier match de la saison régulière. Malgré le retour de Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen avec le club, la défensive hermétique des Comets s’est montrée supérieure au groupe d’attaquants du Rocket.