(Seattle) Le Kraken de Seattle s’est qualifié pour les séries éliminatoires de la Ligue nationale pour la première fois de son existence, établissant au passage un record de la ligue pour le nombre de victoires lors de la deuxième saison d’un club issu d’une expansion, à la suite de son gain de 4-2 sur les Coyotes de l’Arizona, jeudi soir.

Jared McCann, Jordan Eberle, Matty Beniers et Vince Dunn ont réussi les buts du Kraken, qui a signé sa 44e victoire en 2022-23. Il s’agit du total de victoires le plus élevé par un club de deuxième saison depuis l’ère de l’expansion, qui s’est amorcée en 1967.

Il s’agit de tout un revirement pour le Kraken, qui a conclu sa première campagne dans la LNH au dernier rang de la section Pacifique avec un dossier de 27-49-6.

« La sensation est extraordinaire », a affirmé l’entraîneur-chef Dave Hakstol au sujet de la qualification de sa troupe.

« Au jour 1, c’est ce vers quoi vous voulez travailler et ce dont vous voulez faire partie. Le groupe dans le vestiaire le mérite. Il le mérite depuis le jour 1. »

Philipp Grubauer a bloqué 27 rondelles pour aider le Kraken à gagner un troisième match de suite.

« Nous avons un groupe spécial ici », a déclaré Eberle.

« Dès le jour 1, je pense que beaucoup de gens ne nous donnaient aucune chance. D’atteindre cette étape est un exploit, c’est sûr, mais je pense qu’au sein de ce groupe, tout le monde croit que nous ne nous arrêterons pas là. »

Barrett Hayton et Laurent Dauphin ont répliqué pour les Coyotes, qui ont subi un neuvième revers d’affilée. Karel Vejmelka a réalisé 29 arrêts.

« Nous avons fait un pas dans la bonne direction aujourd’hui, et nous voulons finir avec aplomb », a souligné l’entraîneur-chef André Tourigny. « Nous avons trois matchs devant nos partisans. »

McCann, qui a aussi obtenu deux mentions d’aide, a ouvert la marque avec son 38e but de la saison - un sommet chez le Kraken - à 19:36 de la première période.

Dunn a doublé l’avance du Kraken après 28 secondes de jeu en deuxième période, et Eberle a trompé la vigilance de Vejmelka pour porter le score à 3-0, à 5:52 de la période médiane.

Hayton a permis aux Coyotes de s’inscrire au tableau indicateur après exactement 12 minutes d’écoulées au deuxième vingt, et Dauphin a touché la cible à 19:21 de la troisième période.

Auparavant, Beniers avait porté la marque à 4-1 à 16: 9 du troisième vingt, grâce à son 23e but de la saison.

Sur le jeu, Eberle a mérité sa deuxième mention d’aide de la soirée, donnant ainsi un huitième point au trio qu’il complète avec Beniers et McCann.

Beniers, une recrue, ne semble pas trop nerveux à l’idée de participer à des matchs dans une atmosphère qui sera assurément intense.

« Je sais que ce sera plus difficile, plus rapide, plus robuste », a reconnu Beniers.

« Toutefois, je pense que nous avons une équipe qui joue tout le temps de la bonne manière. C’est comme ça que nous avons atteint cette position. Je pense que si continuons dans la même veine, tout ira bien pendant les séries éliminatoires. »

Hakstol a donné aux amateurs de Seattle - qui n’ont jamais vécu les séries éliminatoires au hockey - une idée de ce à quoi ils doivent s’attendre.

« Je ne peux pas le décrire, c’est un niveau totalement différent », a fait remarquer Hakstol.

« Ce soir (jeudi), j’ai remarqué que nos fans ont de nouveau été incroyables. Dès la première mise en jeu, vous pouviez sentir l’excitation et une partie de l’intensité au fur et à mesure que le match avançait. Ils le sauront lorsqu’ils entreront dans l’édifice pour ce premier match. Ils le sentiront après la première mise en jeu et ensuite, tout le monde saura quelle est la sensation. »