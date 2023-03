J’ai pratiqué plusieurs sports, mais le hockey a été celui dans lequel j’excellais et sur lequel mes parents ont beaucoup investi. C’est connu et reconnu depuis longtemps que le sport et la violence sont malheureusement intimement liés. Mais la violence la plus destructrice et traumatisante est celle que j’ai subie, non pas d’un entraîneur ou d’un adversaire, mais de mes propres coéquipiers.