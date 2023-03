(Laval) Cory Schneider a repoussé 42 rondelles et les Islanders de Bridgeport ont défait le Rocket de Laval 5-3, mercredi soir.

La Presse Canadienne

Schneider, un vétéran d’une dizaine d’années dans la LNH, a frustré le Rocket (25-27-10) pendant la majorité de la soirée, dont en troisième période, alors que le club-école du Canadien de Montréal a décoché 18 lancers.

Paul Thompson et Arnaud Durandeau ont porté un dur coup à l’équipe locale en touchant la cible dans un intervalle de neuf secondes, mettant fin au débat pour de bon.

Durandeau a conclu la rencontre avec deux buts pour les Islanders (29-25-8), qui ont retrouvé le chemin de la victoire. Thompson, Kyle MacLean et Andy Andreoff ont tous les trois amassé un but et une mention d’assistance.

Les Islanders ont fait du bon travail sur les unités spéciales, n’allouant qu’un seul but en sept désavantages numériques tout en faisant bouger les cordages deux fois avec un joueur en plus.

Fraîchement arrivé à Laval, Emil Heineman a réussi un premier but en carrière dans la Ligue américaine de hockey. Mitchell Stephens et Brandon Gignac ont complété le pointage pour le Rocket.

Cayden Primeau a cédé à cinq occasions en 37 tirs devant le filet de la troupe de Jean-François Houle.