Les Stingers de l’Université Concordia auront la chance ce dimanche de remporter un deuxième titre d’affilée au Championnat universitaire canadien féminin de hockey. Elles ont disposé samedi soir au CEPSUM des Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique, 3-1, dans un match longtemps indécis.

Encore une fois, ce sont les unités spéciales qui ont fait pencher la balance, tous les buts ayant été marqués en avantage numérique. Emmy Fecteau a donné l’avantage aux Stingers très tôt dans le match (5 min 57 s), mais Rylind MacKinnon a créé l’égalité quatre minutes plus tard et le match est resté très tendu jusqu’à ce que Rosalie Bégin-Cyr marque à 16 min 6 s de la deuxième période. Jouant avec plus d’assurance, les Stingers ont confirmé leur victoire quand Bégin-Cyr a marqué son deuxième but à 11 min 46 s en troisième période.

Couronnées l’année dernière à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, les Stingers auront cette fois la chance de jouer la finale devant leur public montréalais. Elles y affronteront les étonnants Cougars de l’Université Mount Royal de Calgary.

C’est vraiment spécial de jouer ici, devant nos familles, nos amis, les autres étudiants de l’université. Rosalie Bégin-Cyr, joueuse du match

« Ce sera encore un gros match, contre une autre bonne équipe de l’Ouest. On va célébrer ce soir, mais on sait que ce n’est pas fini, que tout est à recommencer [dimanche]. On sait ce qu’on veut accomplir et on sera prêtes. »

L’entraîneure-chef Julie Chu a reconnu : « Cela a vraiment été tout un match, très excitant. UBC a toute une équipe et nous avons dû jouer notre meilleur jeu. Cela dit, nous n’avons encore rien gagné et nous devrons encore faire mieux en finale si nous voulons l’emporter. »

« Les Cougars ont le même style de jeu et nous devrons vraiment être bien concentrées sur notre plan de match. Les unités spéciales ont encore fait la différence et c’est normal à ce niveau, alors que toutes les équipes peuvent se neutraliser à cinq contre cinq. Nous avons très bien fait en avantage numérique, mais aussi en désavantage, et il faudra encore le faire en finale. »

Défaite crève-cœur pour les Carabins

Dans la première demi-finale, les Carabins de l’Université de Montréal ont subi une défaite crève-cœur de 3-1 face aux Cougars, l’équipe classée huitième au début du tournoi. Après avoir accordé un but en désavantage numérique au début de la deuxième période, l’équipe hôtesse a dominé le jeu, mais elle s’est butée à la gardienne Kaitlyn Ross qui a multiplié les arrêts acrobatiques.

PHOTO JAMES HAJJAR, FOURNIE PAR LES CARABINS Ce sont les joueuses des Cougars qui ont ouvert la marque en deuxième période.

Longtemps menées au pointage après le but d’Alex Spence, les Carabins croyaient s’être sorties du piège quand Amélie Poiré-Lehoux a créé l’égalité à mi-chemin en troisième période. Morgan Ramsay a toutefois redonné l’avantage aux Cougars deux minutes plus tard et Kaia Borbandy a marqué dans un filet désert à 10 secondes de la fin.

L’émotion était vive après le match du côté des Carabins. « Ça fait d’autant plus mal qu’on l’attendait depuis longtemps, cette demi-finale, qu’on avait la chance d’aller jusqu’au bout chez nous, devant nos partisans, une opportunité qui ne se présente qu’une fois dans sa vie, a souligné l’entraîneure-chef Isabelle Leclaire, très émue. Et on a vraiment dominé à partir de la deuxième période avec plusieurs opportunités, des échappées, des poteaux.

PHOTO JAMES HAJJAR, FOURNIE PAR LES CARABINS Amélie Poiré-Lehoux a ramené le pointage à 1-1 en marquant en troisième période.

« [Les Cougars] jouent un style différent, rapide, physique, et le match a été très dur. Mais on n’a jamais lâché, même à la fin quand on a mené le jeu pendant plus de deux minutes avec notre gardienne retirée. Leur gardienne a vraiment été très bonne, la nôtre aussi d’ailleurs [Aube Racine], qui s’est surpassée quand nous avons ouvert le jeu. Je suis fière des filles, ce sont des guerrières, et j’espère qu’elles sauront trouver les ressources pour aller cherche la médaille de bronze [dimanche]. »

Du côté des Cougars, l’ambiance était plus euphorique. L’équipe a surpris deux favorites en route vers une première finale. Ross, qui avait déjà été exceptionnelle jeudi contre Toronto, a raconté qu’elle était restée détendue tout au long du match : « C’est ma façon de jouer, j’aime danser quand il y a de la musique, échanger avec la foule. Ça m’aide à rester calme et je crois que ça aide aussi mes coéquipières. Cela dit, les Carabins ont une très bonne équipe et nous avons vraiment dû nous battre. C’est fou de penser qu’on va jouer pour le titre. »

« C’est vraiment extraordinaire, a reconnu l’entraîneur-chef Scott Rivett. C’est seulement notre deuxième présence au Championnat, la première s’était terminée rapidement et là, nous sommes à un match de remporter le titre national. Ça signifierait vraiment beaucoup, pour le programme, pour les filles, pour notre conférence. La compétition est très vive dans l’Ouest, toutes nos séries ont été à la limite. Je pense que ça nous donne un avantage dans ces tournois où il n’y a pas de lendemain. »