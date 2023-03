Championnes en titre, les Stingers de l’Université Concordia sont encore les favorites des Championnats canadiens cette année, d’autant plus qu’elles joueront à Montréal, même si c’est sur la glace de leurs grandes rivales, les Carabins de l’Université de Montréal.

Avec une formation bien équilibrée – pas moins de six joueuses ont été sélectionnées pour faire partie des équipes d’étoiles du RSEQ cette saison –, des joueuses d’impact comme Emmy Fecteau, une gardienne solide, Alice Philbert, les Stingers n’ont pas de point faible. Et ce n’est pas avec des entraîneures comme Julie Chu et Caroline Ouellette que les championnes vont tomber dans la complaisance.

« Au début de l’année, nous avons convenu qu’il ne fallait pas se satisfaire du titre acquis en 2022, mais bien bâtir sur ce succès avec le groupe de joueuses que nous avions cette saison, expliquait Julie Chu, cette semaine en entrevue. Nous avons progressé tout au long de la saison, face à une opposition très forte dans la conférence québécoise, avec les Carabins, mais aussi quatre autres très bonnes équipes. »

PHOTO FOURNIE PAR EMMY FECTEAU Emmy Fecteau, des Stingers de Concordia

Même si elles misent sur plusieurs vedettes, les Stingers ont aussi plusieurs étudiantes-athlètes de première et de deuxième année. « Plusieurs de nos meilleures joueuses étaient de retour cette saison, mais d’autres avaient gradué et nous avions quand même une jeune équipe, insiste l’entraîneure-chef. Il a fallu être patientes, faire confiance au “processus”, et on a vu lors des éliminatoires provinciales que nous étions prêtes. Nous jouons vraiment du bon hockey présentement et nous sommes contentes de pouvoir défendre notre titre national.

« Nous évoluons dans une conférence très forte et nous sommes bien préparées pour les nationaux. Même si nous n’avons pas affronté les équipes des autres conférences cette saison, nous avons pu les étudier sur des vidéos, identifier leurs principales tendances, préparer nos plans de match », ajoute l’entraîneure.

Et le plus important sera d’imposer notre style, de jouer notre jeu, tout en apportant les petits ajustements nécessaires en cours de match. Julie Chu, entraîneure des Stingers

Les Stingers disputeront leur premier match ce vendredi soir contre les Lakers de Nipissing, une reprise de la finale de l’an dernier où Concordia s’était imposé décisivement 4-0. Et elles espèrent retrouver le public enthousiaste qui les a soutenues cette saison.

« Nous avons vraiment eu un soutien incroyable, particulièrement pendant les séries, rappelle Julie Chu. C’est une chance pour nous de jouer à Montréal ; les familles et les proches des joueuses vont pouvoir les voir jouer dans une grande compétition, c’est très excitant.

« Le public montréalais a toujours bien soutenu le hockey féminin et j’espère qu’il sera là pour tous les matchs, car toutes les équipes, toutes les filles méritent d’être encouragées. »

Portées par la foule, les Carabins en demi-finale

Il y a longtemps qu’il y avait eu une telle ambiance dans l’amphithéâtre du CEPSUM et les Carabins en ont profité jeudi soir pour remporter une victoire décisive de 4-1 devant les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick. Elles se sont ainsi qualifiées pour les demi-finales des Championnats canadiens de hockey universitaire, où elles affronteront samedi les Cougars de l’Université Mount Royal.

PHOTO JAMES HAJJAR, FOURNIE PAR LES CARABINS Mylène Lefebvre (41), des Carabins, qui marque l’un de ses deux buts de la soirée.

« La foule, c’était incroyable, a raconté Mylène Lefebvre, joueuse du match avec deux buts. On voulait jouer avec énergie, mais la foule nous a vraiment portées. Ils ont une bonne gardienne et j’ai réussi à attendre les ouvertures. C’était important de gagner ce premier match et là, on veut aller jusqu’au bout et continuer de vivre cette expérience devant notre public. »

L’entraîneure-chef Isabelle Leclaire espérait que ses joueuses amorceraient le match en force et elles l’ont fait, mais il a fallu patienter jusqu’à mi-chemin en première période avant que Kaleigh Quennec concrétise la nette domination des Bleues. Poursuivant sur leur lancée en deuxième période, les Carabins ont ajouté deux buts.

Mylène Lefebvre a d’abord profité d’un autre avantage numérique pour surprendre la gardienne Kendra Woodland après avoir fait preuve de patience devant le filet. Et Amélie Poiré-Lehoux a vite ajouté un troisième but, encore en avantage numérique, après une superbe montée et une passe d’Audrey-Anne Veillette. En troisième, Lefebvre a ajouté un quatrième but, avant que Lilian George prive la gardienne Aube Racine d’un blanchissage en marquant un but en désavantage numérique en fin de match.

Les « favorites » déjà éliminées

Les Cougars de l’Université Mount Royal, l’équipe la moins bien classée du tournoi, ont causé une grosse surprise jeudi lors du premier match des Championnats en battant les favorites, les Varsity Blues de l’Université de Toronto, 3-2. Les Cougars, finalistes de la conférence de l’Ouest, ont marqué deux buts en fin de match pour renverser les championnes de l’Ontario et obtenir une place en demi-finale. Breanne Trotter a inscrit le but gagnant après avoir capté une passe parfaite de sa coéquipière Athena Hauck.

Les Cougars de l’Université Mount Royal célèbrent leur victoire contre les Varsity Blues de l’Université de Toronto, favorites du tournoi.

En demi-finale nationale, les Cougars affronteront donc les Carabins, alors que les Varsity Blues, elles, affronteront les Reds du Nouveau-Brunswick en demi-finale consolation samedi matin.