(Laval) Le Canadien est dans une drôle de position. Dans la Ligue nationale, le grand club est largué de la course aux séries et le sacro-saint développement est la priorité. Le premier centre de l’équipe, Nick Suzuki, joue donc avec des ailiers de première année, et la recrue Kaiden Guhle est déjà le défenseur no 3 de l’équipe.

Dans la Ligue américaine, c’est tout le contraire. « On se bat pour les séries, a rappelé l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, vendredi matin. On n’a pas le temps de faire des essais, on ne peut pas dire qu’on va lui donner six matchs et qu’on va voir. Il reste 13 matchs. »

C’est dans ce contexte que Jayden Struble débarque dans la ville où CFGL dominait autrefois les ondes radio. Vendredi, le choix de deuxième tour en 2019, qui a signé un contrat de deux ans avec le Canadien mercredi, a fait le tour des installations du Rocket et s’est présenté tiré à quatre épingles devant les médias pour une mêlée de presse.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DU ROCKET DE LAVAL Jayden Struble dans le vestiaire du Rocket de Laval, vendredi après-midi

« Je suis content d’avoir rencontré tout le monde. C’est une belle ville », a-t-il lancé d’entrée de jeu.

Fort de ses quatre saisons à l’Université Northeastern, le défenseur a opté pour le Canadien plutôt que d’attendre que les droits de l’équipe expirent, le 15 août, et de tenter sa chance comme joueur autonome.

Avec une pléthore de jeunes défenseurs gauchers – Guhle, Jordan Harris, Arber Xhekaj, William Trudeau – en plus des vétérans, la décision n’allait pas de soi.

Pourquoi donc avoir choisi le CH ? « Une question de loyauté envers l’équipe qui m’a repêché », a-t-il répondu. On lui demande alors s’il est loyal envers le Canadien – une organisation qui a notamment changé de directeur général depuis son repêchage – ou plutôt envers Kent Hughes, justement le nouveau DG, incidemment son conseiller familial auparavant.

« Un peu des deux. C’est la ville aussi. J’ai eu beaucoup de soutien depuis le repêchage », a répondu le jeune Américain.

Et la profondeur ? « Il y aurait un défi, peu importe où je jouerais, et ça fait partie du processus pour s’améliorer. Il y a plusieurs bons joueurs ici et je devrai élever mon jeu à un nouveau niveau simplement pour rester ici. »

Quand ?

Tout ça est bien beau, mais le Rocket était, avant les matchs de vendredi, à trois points de la dernière place donnant accès aux séries. Les victoires morales, les varlopes qui deviennent par magie des occasions de développement, ce n’est pas pour Jean-François Houle.

Il fallait l’écouter défendre Olivier Galipeau, un défenseur qui était destiné à jouer dans l’ECHL cette saison, pour comprendre à quel point il se concentre sur les succès immédiats du Rocket, qu’importe si le joueur a un avenir dans la LNH ou non.

« Des fois, au hockey, tu dois y aller au mérite, a lancé un Houle enflammé. Galipeau joue du bon hockey. Tory Dello a été notre meilleur physiquement à Rochester. Non, ils n’ont pas de contrats de la LNH, mais ils se donnent. C’est très facile pour moi de dire : “Galipeau, tu retournes à Trois-Rivières. » Ça fait moins de défenseurs, ça fait de la place pour tout le monde. Mais est-ce la meilleure chose pour ton équipe ? Je ne pense pas. Donc moi, Galipeau, on le garde ici. Il nous en donne bien trop pour ne pas jouer. »

On en comprend donc que Struble devra attendre son tour. Déjà, Houle a confirmé qu’il ne participera pas aux matchs de cette fin de semaine. Au mieux, ça ira à mercredi.

Le plan est que je commence à m’entraîner avec l’équipe et on verra ensuite. Je dois apprendre le système et devenir à mon aise. Jayden Struble

Cette situation constitue donc un rappel de plus qu’il faut classer Jayden Struble dans les projets à moyen terme, malgré son statut d’ancien choix de 2e tour et malgré son âge (il aura 22 ans en septembre). Le mois dernier, Kent Hughes affirmait clairement que Struble avait « besoin de temps dans la Ligue américaine ».

« Honnêtement, je suis d’accord, admet Struble. Je n’ai jamais joué pro ou junior. Ce sera même la première fois que je vais jouer avec la demi-visière. De combien de temps aurai-je besoin ? Je ne suis pas sûr. Mais si je travaille au quotidien, j’aurai les résultats voulus. »