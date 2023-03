Après les Carabins de l’Université de Montréal, jeudi, les Stingers de l’Université Concordia ont décroché leur place en demi-finale des Championnats canadiens universitaires de hockey féminin, vendredi au CEPSUM, grâce à une victoire de 5-1 sur les Lakers de Nipissing. Championnes en titre, les Stingers n’entendent pas s’arrêter là.

« On est maintenant habituées à cette compétition, on a confiance en nous et je crois que la pression de jouer ces Championnats à Montréal est bien plus une motivation qu’un handicap, a souligné la gardienne Alice Philbert, une joueuse de cinquième année, qui a été solide devant les filets même si elle n’a reçu que 12 tirs. On vise vraiment un deuxième titre, et je crois que si nous jouons comme nous en sommes capables, on a de bonnes chances de l’obtenir. »

L’entraîneuse-chef Julie Chu était aussi satisfaite de ce premier match. « Les filles étaient excitées en première période, avec beaucoup d’énergie, mais elles se sont calmées et ont trouvé leur rythme pour imposer notre jeu. Et nos unités spéciales, une partie très importante de notre équipe, ont mis à profit les occasions. »

Les Stingers ont forcé leurs rivales à commettre des erreurs et elles ont marqué quatre buts en avantage numérique.

Sandrine Veillette et Chloé Gendreau ont marqué en première période. Les Lakers ont connu leurs meilleurs moments au début de la deuxième période et elles ont réduit l’écart grâce à un but de Madison Desmarais (5 min 46 s). Les pénalités sont toutefois revenues hanter les visiteuses. Alexandra-Anne Boyer, en fin de deuxième période, puis Emmy Fecteau en troisième n’ont donné aucune chance à la gardienne Chantelle Sandquis. Rachel McIntyre a complété le pointage dans un filet désert en fin de match.

En demi-finale, Concordia se mesurera aux Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique. « Nous les avions affrontées en match présaison, mais les deux équipes ont beaucoup évolué depuis l’automne et leur fiche montre qu’il s’agit d’une excellente formation », a rappelé Julie Chu.

Nous allons célébrer notre première victoire jusqu’au moment d’aller au lit, puis, demain matin, nous ne penserons plus qu’à nos prochaines adversaires et à la façon de poursuivre notre parcours dans ces Championnats ! Julie Chu, entraîneuse-chef des Stingers

Plus tôt vendredi, les Thunderbirds avaient difficilement pris la mesure des X-Women de StFX, 3-2, en prolongation. Les championnes de l’Association de l’Ouest menaient 2-0, mais elles ont vu leurs rivales marquer deux buts rapides à mi-chemin en troisième période pour forcer la prolongation. L’excellente Sophia Gaskell, aussi auteure d’un autre but et d’une passe, a assuré la victoire d’un puissant tir frappé qui s’est faufilé entre les jambières de la gardienne Jamie Johnson.

Retomber sur terre

L’autre demi-finale opposera ce samedi après-midi les Carabins de l’Université de Montréal et les Cougars de l’Université Mount Royal à Calgary. Jeudi en quart de finale, l’équipe hôtesse a offert une superbe performance, alors que les Cougars se sont accrochées tout au long du match avant de surprendre les favorites de l’Université de Toronto.

« Ça faisait longtemps qu’on attendait ces Championnats et les filles étaient évidemment nerveuses, a convenu l’entraîneuse-chef des Carabins, Isabelle Leclaire. Il y avait beaucoup de monde dans les gradins et ça nous a vraiment portées. La pause d’une journée nous permet de retomber sur terre ! On s’est vite mises à l’étude de nos prochaines adversaires et nous serons prêtes pour samedi ! »

PHOTO JAMES HAJJAR, FOURNIE PAR LES CARABINS Il y avait foule pour le premier match des Carabins au CEPSUM, jeudi.

Manon Simard, la directrice générale du CEPSUM qui a eu un rôle central dans la création du programme de hockey féminin à l’UdeM avec Danièle Sauvageau, estimait jeudi que les Carabins venaient probablement de gagner la victoire la plus importante de leur histoire en raison de l’enjeu sportif, mais surtout de l’ampleur de la foule.

Danièle Sauvageau, qui a savouré la soirée dans sa « loge », debout derrière la baie vitrée du côté opposé aux gradins, expliquait vendredi : « Ces Championnats, c’est un beau cadeau que l’Université nous fait, à l’organisation des Carabins, aux joueuses, aux partisans. Un match comme celui de jeudi, c’est un moment clé dans l’histoire de notre programme, et ça l’est aussi pour le hockey féminin québécois.

Les équipes québécoises sont compétitives – le palmarès des Championnats canadiens en témoigne –, mais il faut toujours travailler. Danièle Sauvageau

« Au hockey féminin, quantitativement, nous sommes en retard par rapport à l’Ontario, c’est évident, mais aussi par rapport à l’Alberta et à la Colombie-Britannique. On se reprend au niveau de la qualité, et c’est impressionnant de voir le nombre croissant de joueuses québécoises dans toutes les équipes universitaires du RSEQ, à Concordia, à Bishop’s, à Ottawa ou à Carleton. Imaginez si on pouvait retenir toutes nos joueuses et tous nos entraîneurs… »

Une autre raison motive Danièle Sauvageau à poursuivre son travail : « Jeudi, avant le match, nous avons réuni plusieurs anciennes joueuses de l’équipe. Pour moi, c’est toujours une merveilleuse sensation de voir à quel point ces femmes sont accomplies, comme mère, dans leur carrière. Et c’est beau de voir que le hockey les a aidées à se réaliser pleinement dans la vie. »

Ce sont des étudiantes-athlètes qui brillent sur la glace du CEPSUM cette semaine, ne l’oublions pas, et le plus incroyable est bien qu’elles excellent autant dans leurs études qu’au hockey.