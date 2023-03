Deux espoirs du CH et deux Québécois en lice

Plusieurs noms connus du public québécois figurent sur la prestigieuse liste des 10 joueurs en lice pour le trophée Hobey-Baker, qui récompense le hockeyeur par excellence du circuit universitaire aux États-Unis. Lane Hutson et Sean Farrell, deux espoirs du Canadien de Montréal, font partie de ce groupe sélect, tout comme les gardiens de but Yaniv Perets et Devon Levi, natifs de Montréal.

Hutson, qui évolue avec les Terriers de l’Université de Boston, fait tourner toutes les têtes depuis le début de la saison. À sa première campagne dans la NCAA, il a dominé tous les défenseurs du circuit, amassant 44 points en 34 rencontres, un rendement qui l’a placé au sixième rang de tous les pointeurs du pays, toutes positions confondues. Le natif du Michigan, qui a eu 19 ans en février dernier, a été repêché par le Canadien à la fin du deuxième tour (62e au total) en juillet dernier. Il a rapidement trouvé sa place au sein des espoirs les plus prometteurs de l’organisation.

Farrell, lui, vient de conclure sa deuxième saison à l’Université Harvard. Ses 51 points en 31 matchs lui ont conféré le deuxième rang de la NCAA. Plusieurs observateurs s’attendent à ce que le petit attaquant de 5 pi 9 po signe son premier contrat professionnel bientôt et qu’il rejoigne le Canadien, qui l’a repêché au quatrième tour en 2020, ou le Rocket de Laval.

Perets et Levi, pour leur part, se retrouvent parmi les nommés au Hobey-Baker pour la deuxième année de suite. Les deux amis d’enfance ont disputé leur hockey mineur avec les Lions du Lac-Saint-Louis.

Avec l’Université Quinnipiac, Perets a maintenu une fiche de 30-3-3. Le gardien de 23 ans n’a pas été repêché par une équipe de la LNH.

Levi, 21 ans, défend le filet de l’Université Northeastern et est lié aux Sabres de Buffalo, équipe avec laquelle il pourrait bien signer son premier contrat professionnel une fois que sa saison universitaire sera terminée. Il a pour sa part gardé une fiche de 17-12-5 et maintenu un taux d’efficacité de ,933.