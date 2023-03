(Québec) Les députés siégeant à la commission parlementaire qui a entendu le mois dernier les dirigeants du hockey junior au pays, en lien avec les témoignages d’initiations violentes qui secouent le monde du sport, tiendront trois jours d’audiences la semaine prochaine, de mardi à jeudi. La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) viendra de nouveau témoigner à Québec.

Lors de son passage devant la commission parlementaire, en février, l’ex-commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, avait affirmé qu’aucune de ses équipes n’était impliquée dans les allégations d’initiations violentes au sein des trois ligues de hockey junior canadiennes. Or, La Presse révélait quelques jours plus tard que M. Courteau avait reconnu en 2021 qu’il avait constaté des problèmes liés au bizutage dans son organisation. Il a depuis remis sa démission.

Pour cette deuxième ronde d’audiences, les députés inviteront à Québec Danièle Sauvageau, conseillère et conférencière en coaching exécutif et sportif, ainsi que Camille Thériault, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui ont produit un rapport remis en 2020 à la Ligue canadienne de hockey (LCH) dans lequel ils notaient une « culture systémique de mauvais traitements » et une « culture du silence » qui empêche les jeunes de porter plainte.

La commission parlementaire souhaite aussi entendre Martin Lavallée, commissaire par intérim de la LHJMQ, qui a succédé à Gilles Courteau, ainsi que Mario Cecchini, qui deviendra plus tard cette année le nouveau commissaire de la ligue.

En plus de ces témoins fort attendus, la commission invitera l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Sylvie Parent, professeure au Département d’éducation physique de l’Université Laval, Michel Dorais, professeur titulaire à l’École de travail social et de criminologie à l’Université Laval, Dany Bernard, docteur en psychologie du sport, l’Officier des plaintes de la protection de l’intégrité dans le sport, Félix-Antoine Michaud, avocat associé à Trivium et spécialiste en droit du travail, ainsi que l’organisme Sport’Aide.