Le tirage au sort en prévision de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) sera présenté le mercredi 26 avril.

La Presse Canadienne

Les dirigeants du circuit en ont fait l’annonce par voie de communiqué mardi après-midi.

Cette loterie permettra de déterminer l’ordre de sélection des cinq premières équipes lors de la première ronde du repêchage. La séance de sélection de la LHJMQ se déroulera le samedi 10 juin au Palais des sports Léopold-Drolet, à Sherbrooke.

Le tirage sera supervisé par un tiers indépendant. Les probabilités de remporter la loterie sont basées sur le rang de l’équipe au classement général à la conclusion de la saison régulière.

Ainsi, l’équipe de 18e et dernière position au classement général comptera neuf des 21 boules qui seront insérées dans le boulier et, par conséquent, 43 % des chances de gagner le tirage au sort.

Les clubs de 17e, 16e, 15e et 14e positions auront respectivement 28 % (six boules), 14 % (trois boules), 10 % (deux boules) et 5 % (un boule), respectivement, de gagner le tirage au sort..

À l’heure actuelle, le Titan d’Acadie-Bathurst (19-36-8) se classe 18e dans la LHJMQ avec 46 points en 63 matchs, trois points derrière les Sea Dogs de Saint-John (22-36-5), qui ont également joué 63 matchs. Les formations de la ligue disputent un calendrier de 68 rencontres.

Une fois que le nom d’une équipe aura été pigé, les boules identifiées à cette organisation seront retirées du processus. La même opération sera répétée avant chacun des tirages.

Par ailleurs, si le nom de l’équipe ayant terminé au 18e et dernier rang n’est pas pigé après les deux premiers tours, elle sera assurée du troisième choix.

De plus, l’équipe qui se situera au 17e rang du classement général ne pourra pas sélectionner plus tard qu’au quatrième rang.