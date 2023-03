Mars rime avec plein de choses : farce, comparse, Steph Carse. Mais aux États-Unis, mars rime avec championnats universitaires de fin de saison, notamment au hockey.

Le Canadien comptera neuf espoirs dans ces tournois, qui couronneront un champion national le 8 avril.

D’ici là, les étapes sont les suivantes :

• En ce moment : tournoi de fin de saison des six associations (Hockey East, Big Ten, ECAC, NCHC, Atlantic Hockey, CCHA). Les six champions passent à l’étape suivante.

• 19 mars : le Selection Show. C’est là que seront confirmées les 10 autres équipes du tournoi, soit au total 16 clubs. Grosso modo, il s’agira de 10 des équipes les mieux classées au niveau national, mais qui n’ont pas gagné le championnat de leur association. Il y a toutefois une part d’arbitraire dans ces sélections.

• 23-26 mars : finales dites régionales. Les 16 équipes sont divisées en quatre groupes de quatre. Ces finales sont à élimination directe, et un champion sera couronné dans chaque groupe.

• 6-8 avril : le Frozen Four. Ces quatre équipes se retrouvent à Tampa pour le carré d’as du championnat national. Là encore, il s’agit d’un tournoi à élimination directe.

Un seul des neuf espoirs peut raisonnablement aspirer à endosser l’uniforme du Canadien en fin de saison, mais d’autres pourraient prêter main-forte au Rocket de Laval. Les voici en rafale.

Sean Farrell, Harvard

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @HARVARDMHOCKEY Sean Farrell

Ailier, 21 ans

3e année

Fiche cette saison : 18-29-47 en 29 matchs

Repêché au 4e tour (124e au total) en 2020

C’est lui qui a les meilleures chances de patiner au Centre Bell ce printemps. Pendant combien de matchs ? Là est la question, car Harvard occupe le 5e rang du classement universitaire national. Le Crimson a toutefois été moins convaincant face aux grosses pointures, sans victoire à ses cinq matchs contre des formations du top 10. Farrell est à l’évidence mûr pour la prochaine étape. Sa moyenne de 1,62 point par match est la 2e de la NCAA, derrière Adam Fantilli, attendu au 2e ou 3e rang au repêchage. Avec de tels succès, Farrell s’est bien placé pour obtenir le « privilège » de signer son contrat d’entrée lorsque Harvard sera éliminée et d’en écouler l’an 1 (de 2) dès ce printemps, en jouant quelques matchs avec le Canadien. Il pourrait prolonger sa saison au mondial sénior, en mai, mais tout dépendra des joueurs américains de la LNH qui seront disponibles.

Jayden Struble, Northeastern

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES HUSKIES DE L’UNIVERSITÉ NORTHEASTERN Jayden Struble

Défenseur, 21 ans

4e année

Fiche cette saison : 1-10-11 en 30 matchs

Repêché au 2e tour (46e au total) en 2019

Les Huskies occupent le 16e rang du classement national. S’ils ne gagnent pas le tournoi de l’association Hockey East, ils pourraient tout de même faire partie des dernières équipes invitées aux finales régionales, mais c’est loin d’être acquis. Ils comptent sur le Québécois Devon Levi devant le filet, considéré par plusieurs comme le meilleur gardien universitaire au pays. Dans un tournoi à élimination directe, où un gardien peut voler un match, Northeastern pourrait créer une surprise. Struble n’a pas les mêmes états de service que son ancien coéquipier Jordan Harris, si bien qu’on imagine mal le CH lui offrir un contrat pour terminer la saison à Montréal. Une avenue possible serait toutefois de lui offrir un essai dans la Ligue américaine pour conclure la saison avec le Rocket, en lutte pour une place en séries. Sans terrain d’entente, il pourrait aussi attendre au 15 août pour devenir joueur autonome et choisir sa destination. Struble et Kent Hughes se connaissent toutefois depuis une dizaine d’années et un dénouement aussi dramatique serait étonnant.

Jakub Dobes, Ohio State

PHOTO RIC KRUSZYNSKI, FOURNIE PAR L’OHIO STATE DEPARTMENT OF ATHLETICS Jakub Dobes

Gardien, 21 ans

2e année

Fiche cette saison : 20-14-3, moyenne de 2,25, efficacité de ,920

Repêché au 5e tour (136e au total) en 2020

On parle peu de lui, mais connaissant l’état de la relève du CH devant le filet, peut-être faudrait-il le surveiller de plus près. À moins d’une surprise, Montréal devra vraisemblablement soumettre Cayden Primeau au ballottage au terme du prochain camp d’entraînement. S’il devait être réclamé, les options derrière Jake Allen et Samuel Montembeault sont actuellement inexistantes. L’automne dernier, son entraîneur des gardiens à Ohio State, Dustin Carlson, nous confiait qu’un retour de Dobes la saison prochaine serait « fantastique », une façon de dire que ce serait une agréable surprise. On nous dit cependant que sa décision pourrait dépendre de ce que feront ses coéquipiers qui doivent eux aussi choisir entre les bancs d’école et les rangs professionnels. Les séries de la puissante association Big Ten se sont amorcées cette fin de semaine et les Buckeyes sont qualifiés pour les demi-finales, où ils affronteront Michigan samedi. Même s’ils ne sont pas sacrés champions de cette conférence, leur classement national (9e) devrait théoriquement leur valoir une place aux régionaux.

Lane Hutson, Boston University

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BOSTON UNIVERSITY ATHLETICS Lane Hutson

Défenseur, 19 ans

1re année

Fiche cette saison : 12-31-43 en 33 matchs

Repêché au 2e tour (62e au total) en 2022

Défenseur le plus productif de la NCAA (moyenne de 1,30 point par match), Hutson a fait tourner les têtes cet hiver. Il aura une vitrine de plus pour le faire puisque Boston University étant 6e au pays, une place aux régionaux est virtuellement assurée. En février, Kent Hughes nous laissait toutefois entendre que le jeune homme devait « progresser physiquement » avant de songer à grossir les rangs professionnels. À 155 lb en date du mois dernier, on devine que l’habile patineur devra encore manger des épinards en canisse avant de penser à la suite. Quoi qu’il en soit, il devrait animer le spectacle tant que les Terriers seront en vie.

Luke Tuch, Boston University

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BOSTON UNIVERSITY ATHLETICS Luke Tuch

Attaquant, 21 ans

3e année

Fiche cette saison : 9-9-18 en 34 matchs

Repêché au 2e tour (47e au total) en 2020

Coéquipier de Hutson, Tuch n’a pas un style aussi spectaculaire. À 6 pi 2 po et 210 lb, son ossature ne pose toutefois pas problème comme pour son coéquipier. Ailier de puissance, il ne possède pas l’expérience habituelle d’un joueur de troisième année, en partie en raison de la pandémie, en partie en raison de blessures. Ses 76 matchs au niveau collégial équivalent à deux saisons complètes. Un retour sur les bancs d’école la saison prochaine semble le scénario le plus plausible.

Participent aussi aux éliminatoires de la NCAA

Rhett Pitlick, attaquant, Minnesota, choix de 5e tour (131e au total) en 2019

Blake Biondi, attaquant, Minnesota-Duluth, choix de 4e tour (109e au total) en 2020

Jack Smith, attaquant, Minnesota-Duluth, choix de 4e tour (102e au total) en 2020

Éliminé

Ty Smilanic, attaquant, Wisconsin, choix de 3e tour (74e au total) en 2020, des Panthers (acquis dans la transaction de Ben Chiarot)