Voici un résumé des transactions en cette date limite des échanges dans la LNH.

Le Wild acquiert John Klingberg

Pour la deuxième fois en moins d’un an, John Klingberg déménage. Le défenseur de 30 ans, qui a récolté 24 points en 50 matchs avec les Ducks d’Anaheim cette saison, a été acquis par le Wild du Minnesota. Il deviendra joueur autonome sans restriction à la fin de la saison. Les Ducks obtiennent quant à eux le défenseur Andrej Sustr, les droits de l’espoir de 21 ans Nikita Nesterenko ainsi qu’un choix de 4e tour en 2025.

Dmitry Kulikov avec les Penguins

Le défenseur Dmitry Kulikov passe aux Penguins de Pittsburgh. Le Russe de 32 ans, qui en est à sa quatrième formation en trois ans, écoule la dernière année d’un contrat de deux saisons. Il affiche 15 points en 61 matchs cette saison. En retour de Kulikov, les Ducks d’Anaheim mettent la main sur Brock McGinn et un choix de 3e tour en 2024. McGinn, 29 ans, a enfilé 10 buts pour 16 points en 60 rencontres avec les Penguins.

Deux frères, une transaction

Les frères Nick et Brett Ritchie échangent d’uniforme ! Les Flames de Calgary ont fait l’acquisition de l’attaquant Nick Ritchie et du défenseur Troy Stecher des Coyotes de l’Arizona en retour de l’attaquant Brett Ritchie et du défenseur Connor Mackey.

Jordan Greenway à Buffalo

Les Sabres de Buffalo ont acquis l’attaquant Jordan Greenway du Wild du Minnesota contre deux choix au repêchage, un de 2e tour en 2023 et un de 5e tour en 2024. Sélectionné par le Wild au deuxième tour du repêchage de 2015, Greenway a joué 317 matchs dans le circuit Bettman. L’Américain de 26 ans, qui a connu quatre saisons d’une trentaine de points, a moins de succès offensivement cette année avec 7 points en 45 parties, mais son temps de glace a aussi diminué.

Oskar Sundqvist prend la direction du Minnesota

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Oskar Sundqvist (70)

Les Red Wings de Detroit ont échangé l’attaquant Oskar Sundqvist au Wild du Minnesota. Ils obtiennent en retour un choix de 4e tour en 2023. Sundqvist, 28 ans, présente une fiche de 7 buts et 14 mentions d’aide en 52 rencontres et dispute la dernière saison d’un contrat de 4 ans et 11 millions.

Les Sénateurs acquièrent Patrick Brown

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, n’avait pas terminé son magasinage. Il a fait l’acquisition de l’attaquant Patrick Brown des Flyers de Philadelphie contre un choix de 6e tour en 2023. Brown, 30 ans, a disputé sa première saison complète dans la LNH l’année dernière après avoir été réclamé au ballottage en octobre. Cette saison, il a accumulé 2 buts et 5 passes en plus de distribuer 125 mises en échec en 43 matchs.

Vladislav Namestnikov change encore d’adresse

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Vladislav Namestnikov

Vladislav Namestnikov n’aura été que de passage chez les Sharks de San Jose, qui l’ont échangé à leur tour deux jours après l’avoir acquis du Lightning de Tampa Bay – lequel a retenu 50 % de son salaire de 2,5 millions. L’attaquant de 30 ans prend la direction de Winnipeg. En retour, les Sharks obtiennent un choix de quatrième tour en 2025. Namestnikov, qui deviendra joueur autonome sans compensation pendant l’été, a enregistré 15 points en 57 matchs chez le Lightning cette saison. Le Russe a enfilé l’uniforme de six équipes de la LNH au cours des cinq dernières saisons.

Bendan Lemieux passe aux Flyers

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Brendan Lemieux (48)

Les Kings de Los Angeles ont envoyé l’attaquant Brendan Lemieux et un choix de cinquième tour en 2024 chez les Flyers de Philadelphie en retour de Zack MacEwen. Lemieux a récolté trois points en 27 matchs jusqu’ici. Quant à MacEwen, il en compte neuf en 46 duels. Les deux attaquants de 26 ans écoulent un contrat d’une saison ; le premier sera joueur autonome sans restriction à la fin de la campagne alors que le deuxième sera joueur autonome avec restriction.

Les Canucks échangent Curtis Lazar

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Curtis Lazar (20)

Curtis Lazar est désormais un membre des Devils du New Jersey. En retour, ces derniers ont cédé aux Canucks de Vancouver un choix de quatrième tour en 2024. Lazar, 28 ans, a inscrit 3 buts et ajouté 2 mentions d’aide en 45 rencontres chez les Canucks. L’attaquant passe d’une équipe de fond de classement à une équipe qui aspire aux grands honneurs.

Jakub Vrana avec les Blues

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Jakub Vrana

Les Red Wings de Detroit ont été les premiers à annoncer une transaction, vendredi matin. Ils ont échangé l’attaquant Jakub Vrana aux Blues de St-Louis en retour du joueur de centre Dylan McLaughlin et d’un choix de 7e tour en 2025. Vrana, 27 ans, n’a joué que 5 matchs avec les Red Wings cette saison. Après ses deux premières rencontres en octobre, il a rejoint le programme d’aide aux joueurs de la LNH et de l’Association des joueurs. À son retour, à la fin décembre, le Tchèque a passé un mois et demi dans la Ligue américaine, avec les Griffins de Grand Rapids, avec lesquels il a récolté 11 points en 17 duels. Dylan McLaughlin, qui a également 27 ans, évolue dans la Ligue américaine et n’a encore disputé aucun match dans la LNH.