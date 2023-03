PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Jonathan Quick change de nouveau d’équipe. Il est de retour dans la division Pacifique, cette fois chez les Golden Knights de Vegas.

John Wawrow et Stephen Whyno Associated Press

Les Knights ont acquis Quick des Blue Jackets de Columbus moins de 36 heures après que le club de l’Ohio l’a obtenu des Kings de Los Angeles.

Après avoir perdu Logan Thompson, blessé, les Knights ont cédé un choix de septième tour en 2025 et le gardien Michael Hutchinson aux Jackets, qui paieront la moitié du salaire de Quick.

Cette nouvelle transaction impliquant Quick ne laisse que l’ailier des Flyers de Philadelphie James Van Riemsdyk et le défenseur des Ducks d’Anaheim John Klingberg comme cibles principales avant la date limite des transactions, ce vendredi à 15 h (heure de l’Est).

Déjà 81 joueurs, si on compte deux fois Quick et les contrats de Shea Weber et de Jakub Voracek, ainsi que 55 choix au repêchage ont été échangés depuis la pause du match des Étoiles, ce qui laisse bien peu à se mettre sous la dent pour la dernière journée du marché.

Bertuzzi à Boston

La journée de jeudi a débuté avec l’acquisition par les Bruins de Boston, de l’attaquant Tyler Bertuzzi, des Red Wings de Detroit. En retour, les Red Wings ont obtenu un choix de premier tour en 2024 et un choix de quatrième tour en 2025.

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Tyler Bertuzzi

Les Bruins, qui occupent le premier rang de la LNH, ont déjà cédé leur premier choix au prochain repêchage aux Capitals de Washington en retour du défenseur Dmitry Orlov et de l’attaquant Garnet Hathaway.

Bertuzzi, un joueur âgé de 28 ans qui écoule la dernière année de son contrat, a amassé 14 points (4-10) en 29 matchs cette saison avec les Red Wings.

Cette transaction est la dernière en lice impliquant l’une des équipes de tête de l’Association de l’Est, qui se préparent en vue des séries éliminatoires de la LNH.

Voracek en Arizona

Par ailleurs, les Coyotes de l’Arizona ont mis la table pour le départ de certains de leurs joueurs qui pourraient devenir autonomes sans compensation l’été prochain.

Ils ont fait l’acquisition de l’attaquant Jakub Voracek et d’un choix de sixième tour au repêchage de 2023 des Blue Jackets de Columbus, en retour du gardien de but des rangs mineurs Jon Gillies.

L’arrivée de Voracek, dont la carrière semble compromise en raison de commotions cérébrales, signifie que les Coyotes pourront ajouter un salaire de 8,25 millions US à leur masse salariale jusqu’à la fin de la prochaine saison. Ils éviteront ainsi de se retrouver sous le plancher salarial, alors que les Blue Jackets disposeront d’une certaine flexibilité financière supplémentaire.

Les Oilers d’Edmonton ont obtenu l’attaquant Nick Bjugstad et le défenseur Cam Dineen des Coyotes, cédant en retour le défenseur Michael Kesselring et un choix de troisième tour cette année. Américain de 30 ans, Bjugstad a récolté 13 buts et 23 points cette saison, en 59 matchs.