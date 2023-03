Les directeurs généraux de la LNH ont connu une autre folle journée, mercredi, alors qu’approche la fin de la période des transactions, prévue vendredi à 15 h. Survol des principaux échanges conclus au cours des dernières heures.

Surprise : les Wings échangent Hronek

Les Canucks de Vancouver rateront les séries éliminatoires et se retrouvent clairement dans le camp des acheteurs. Les Red Wings de Detroit, eux, sont au plus fort de la course aux séries dans l’Association de l’Est. La logique aurait donc voulu qu’un joueur d’impact quitte l’Ouest canadien pour déménager au Michigan. C’est pourtant l’inverse qui s’est produit. À la surprise générale, les Wings ont cédé Filip Hronek aux Canucks en retour d’un choix de premier tour en 2023, qui appartenait préalablement aux Islanders de New York, et d’un choix de deuxième tour, aussi en 2023. Cette manœuvre laisse croire que Steve Yzerman, directeur général des Red Wings, prépare une autre transaction, à moins qu’il ait abandonné l’espoir d’accéder aux séries après que son club se fut effondré deux fois de suite contre les Sénateurs d’Ottawa. Quant aux Canucks, ils mettent la main sur un défenseur droitier de haute qualité qui, à 25 ans, jouera immédiatement un rôle majeur dans sa nouvelle équipe. Le Tchèque s’est blessé au « haut du corps » mardi.

Mikael Granlund chez les Penguins

PHOTO STEVE ROBERTS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mikael Granlund

Les Predators de Nashville continuent leur grand ménage. Après Nino Niederreiter, Tanner Jeannot et Mattias Ekholm, c’est au tour de Mikael Granlund de faire ses valises. L’attaquant finlandais a été échangé aux Penguins de Pittsburgh au prix d’un choix de deuxième tour en 2023. Le rendement de Granlund, 31 ans, est pour le moins inconstant, lui qui a inscrit 64 points la saison dernière, mais qui peinera à atteindre les 50 cette année. Il traîne en outre un lourd contrat d’une valeur annuelle de 5 millions encore valide pour deux saisons. Pour dégager de l’espace sous le plafond salarial, les Penguins avaient préalablement échangé Teddy Blueger aux Golden Knights de Vegas en retour d’un choix de troisième tour en 2024 et de Peter Diliberatore, un défenseur des ligues mineures. Brock McGinn et Mark Friedman avaient quant à eux été cédés à la Ligue américaine.

L’Avalanche met la main sur Lars Eller

PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lars Eller

L’Avalanche du Colorado a trouvé le joueur de centre qu’elle cherchait et Lars Eller, des Capitals de Washington, ne lui a coûté qu’un choix de deuxième tour en 2025. Les Caps retiennent en outre un peu moins du tiers du salaire du Danois dans la transaction. L’ancien du Canadien, qui s’apprête à devenir joueur autonome sans compensation, s’est contenté de 16 points en 60 matchs cette saison, lui qui carbure plutôt à un rythme de 35 à 40 points depuis cinq ans. Eller aura 34 ans en mai prochain. Il s’agit du cinquième joueur à quitter Washington en un peu plus d’une semaine, après Dmitry Orlov, Garnet Hathaway, Marcus Johansson et Erik Gustafsson.

Le Lightning n’a pas fini son travail

PHOTO CHARLES LECLAIRE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Vladislav Namestnikov

Après avoir ébranlé la LNH en payant mer et monde pour obtenir Tanner Jeannot le week-end dernier, le Lightning de Tampa Bay a échangé Vladislav Namestnikov aux Sharks de San Jose en retour de Michael Eyssimont. Puisque le Lightning conserve la moitié du salaire de Namestnikov, qui deviendra joueur autonome sans compensation pendant l’été, il économise relativement peu d’argent. L’acquisition d’Eyssimont, toutefois, est intrigante. L’attaquant de 26 ans dispute sa première saison complète dans la LNH. Les Sharks l’ont réclamé au ballottage en janvier dernier, après qu’il eut amorcé la campagne à Winnipeg. Il s’est toutefois révélé fort efficace à la gauche de Logan Couture sur l’un des principaux trios de l’équipe, notamment dans ses missions défensives. Le directeur général Julien BriseBois conclut donc une autre transaction grâce à laquelle il déniche l’un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché. Eyssimont deviendra joueur autonome avec restrictions le 1er juillet prochain, si bien que le Lightning conservera ses droits sur lui.