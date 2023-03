PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

Vous lisez et entendez son nom à tour de bras. Vous voyez ses faits saillants à la télévision jour après jour. Mais vous ne saisissez pas complètement l’ampleur de ce qu’il est en train d’accomplir. La Presse vous offre un petit résumé des exploits de Connor McDavid.

Un phénomène qui ne cesse de grandir

Premier choix du repêchage de 2015, Connor McDavid n’a pas vraiment eu besoin d’ajustement en arrivant dans la LNH à 18 ans. On a vite réalisé que c’est le reste de la ligue qui devrait s’ajuster au phénomène… autant que faire se peut.

Après sa saison recrue de 48 points en 45 rencontres en 2015-2016, McDavid a été nommé capitaine des Oilers et a explosé offensivement avec trois saisons de 100, 108 et 116 points. La seule des sept dernières campagnes où il n’a pas franchi la barre des 100 points est celle de 2019-2020, alors que la COVID-19 a réduit le nombre de matchs au calendrier.

Le 6 mars dernier, l’Ontarien a amélioré sa marque personnelle en une saison (123). Avec 54 buts et 70 mentions d’aide au compteur en 65 rencontres, il est en voie de battre le record du plus grand nombre de points en une saison depuis l’entrée en vigueur du plafond salarial, en 2005-2006. Record qui appartient pour l’instant – plus pour longtemps – à Nikita Kucherov (128 points, 2018-2019).

Vous n’avez encore rien vu…

Gretzky, Lemieux, McDavid

Élargissons la statistique à l’histoire de la LNH. Naturellement, Wayne Gretzky est le grand meneur au chapitre des points en une saison. Il a connu 10 des 11 campagnes les plus productives de l’histoire de la LNH. Son grand record : 215 points en 80 matchs lors de la saison 1985-1986. On parle d’une autre époque.

Intéressons-nous donc aux autres joueurs sur la liste. Aux 5e, 12e et 13e rangs, on trouve le nom de Mario Lemieux, qui a réussi des saisons de 199, 161 et 160 points. Derrière lui, au 14e rang : Steve Yzerman avec 155 points.

Actuellement, McDavid produit à un rythme de 1,9 point par match ; il est le seul avec un tel taux depuis le début des années 2000.

Restez concentré.

S’il maintient ce rythme, l’attaquant conclurait la campagne avec… 156 points, bon pour devancer Yzerman au sein de la liste susmentionnée.

Ah, oui ! Si vous vous demandez qui est son plus proche poursuivant dans la course au championnat des pointeurs, il s’agit de son coéquipier, Leon Draisaitl, avec 96 points. Un écart de 28 points sépare les deux attaquants, c’est exact.

Ah, oui ! Doux rappel : Connor McDavid a 26 ans.

Prodigieux.

D’autres faits intéressants

Connor McDavid fait désormais partie des plus grands de l’histoire du hockey. Pour le plaisir, et pour votre culture générale, voici quelques autres faits intéressants :

Cette saison, il est devenu le 6e joueur parmi ceux qui ont atteint le plus rapidement le plateau des 700 points en carrière et le 5e pour celui des 800 points, derrière Gretzky, Lemieux, Mike Bossy et Peter Stastny.

De toute l’histoire de la LNH, il est seulement le 9e joueur à inscrire 800 points avant même d’avoir 27 ans.

Si on retirait à McDavid ses 54 buts inscrits cette saison, il serait tout de même parmi les 20 meilleurs pointeurs du circuit Bettman grâce à ses 70 mentions d’aide. C’est d’ailleurs 21 points de plus que le total du meilleur pointeur du Canadien, Nick Suzuki.

Mais alors, qu’est-ce qui rend McDavid aussi dominant ? Son foudroyant coup de patin ? Son maniement de rondelle sans pareil ? Son impressionnante imprévisibilité ? Sa puissance sur patin ? Un peu de tout ça, et plus encore.

Dans 50 ans, on se vantera haut et fort d’avoir vu Connor McDavid écrire l’histoire.