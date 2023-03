Jesperi Kotkaniemi a fait parler de lui, au cours des derniers jours, en inscrivant un but et quatre mentions d’aide dans une victoire de 6-0 des Hurricanes contre le Lightning de Tampa Bay.

Jordan Staal a rappelé une évidence parfois oubliée, mardi matin, après l’entraînement des Hurricanes au Centre Bell : « chaque parcours est différent ».

À 34 ans, Staal dispute la 17e saison de sa carrière. Des jeunes, il en a vu passer.

« Il y a des joueurs qui arrivent et qui terrorisent la ligue et d’autres qui ont besoin de quelques années pour s’ajuster », a-t-il ajouté.

Le vétéran a prononcé cette phrase quand on l’a invité à nous parler de son jeune coéquipier, Jesperi Kotkaniemi. Le Finlandais a fait parler de lui, au cours des derniers jours, en inscrivant un but et quatre mentions d’aide dans une victoire de 6-0 des Hurricanes contre le Lightning de Tampa Bay.

Tranquillement, le jeune homme de 22 ans prend ses aises offensivement, lui qui pilote le deuxième trio complété par Teuvo Teravainen et Martin Necas. Avec 30 points en 61 rencontres, Kotkaniemi s’approche lentement de son total de 34 points en 79 matchs, réussit lors de sa première campagne dans la LNH en 2018-2019. Ce n’est pas exactement le genre de production à laquelle on s’attend d’un troisième choix au total, diront plusieurs, mais ses coéquipiers et son entraîneur ne s’en inquiètent pas.

Staal, fraîchement sorti de la patinoire, a vanté les habiletés, l’intelligence hockey et l’énergie contagieuse de son jeune coéquipier qui, selon lui « commence vraiment à devenir lui-même ».

« Je ne dirais pas qu’il a eu un début terrible en tant que recrue, mais j’assume que la pression ici était beaucoup plus forte, a-t-il évoqué. Peut-être qu’il ne répondait pas aux attentes, mais je pense qu’il est un excellent joueur de la LNH et qu’il le sera pour longtemps. »

L’entraîneur-chef des Canes, Rod Brind’Amour, a quant à lui rappelé encore une fois que le développement de KK allait « prendre un peu de temps ». « Je pense que nous l’avons déjà vu grandir beaucoup cette année », a-t-il ajouté en affirmant avoir confiance en son jeune centre.

« Il n’y a pas plus de pression que ce qu’il a déjà vécu en jouant ici [à Montréal]. Tout n’est pas à propos d’un joueur. Il est entouré de bons joueurs et c’est à eux de faire en sorte que chacun rende l’autre meilleur. Mais je pense qu’il a déjà fait un très grand pas par en avant. »

Deux processus

Revenons donc à l’affirmation de Jordan Staal : « chaque parcours est différent ». Prenons celui d’un autre attaquant des Hurricanes, Andrei Svechnikov, qui fut le 2e choix au total du repêchage de 2018, un rang devant… Kotkaniemi.

À sa première saison chez les Canes, le Russe a inscrit 20 buts et 37 points. La suivante ? 61 points. Présentement, il cumule 54 points en 61 rencontres. Svechnikov a, de toute évidence, eu un impact plus rapide que son coéquipier. Le principal intéressé est néanmoins d’avis que sa situation n’est pas si différente de celle de Kotkaniemi. Tout est une question d’opportunités, croit-il.

« Peut-être qu’il a eu moins d’opportunités ici, a-t-il évoqué. Cette saison, il a plus d’opportunités. Il produit vraiment bien et il joue bien. »

« Il est encore jeune, à 22 ans. Nous essayons de nous améliorer chaque saison et chaque match. Tout le monde sait qu’il a eu une soirée de cinq points et c’est assez spécial. Je n’en ai pas encore eu une encore ! » s’est exclamé le sympathique attaquant dans un rire.