Donnons à Gerard Gallant ceci : il ne se fait pas d’illusions quant à l’identité de son équipe.

L’identité des Rangers était déjà celle d’une équipe hautement talentueuse, et les acquisitions récentes de Patrick Kane et Vladimir Tarasenko en ont ajouté, du talent.

« On est une équipe talentueuse. On ne va pas essayer de passer les autres équipes à travers les bandes, a affirmé Gallant, jeudi, à l’entraînement matinal des Rangers, en vue du duel de la soirée contre le Canadien. On n’est pas bâtis comme ça. On va faire payer les équipes qui prendront des pénalités avec nos habiletés en avantage numérique.

« On va quand même jouer de façon agressive, avec vitesse, on va séparer les joueurs de la rondelle en échec-avant et jouer comme il faut. On a beaucoup de vedettes, mais il faut quand même compétitionner et être durs et on va le faire. »

Cette identité basée sur les habiletés fait d’ailleurs partie des facteurs que Kane a nommés pour expliquer pourquoi il tenait à ce point à jouer à Manhattan.

« Ils ont bâti une équipe de calibre de champions depuis quelques années. J’étais content de me retrouver avec des joueurs de grand talent, a indiqué celui qui a eu Max Domi comme principal partenaire de trio à Chicago cette saison. Ici, je suis sur la côte est, proche de ma famille, à New York, je joue au Madison Square Garden, devant des partisans formidables. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance. »

En plus de Kane et Tarasenko, les Rangers ont obtenu Tyler Motte, un énergique attaquant de profondeur. Ces dernières années, les équipes championnes ont d’ailleurs privilégié ce type d’ajout à l’approche de la date limite des transactions.

Avalanche, 2021-2022 : Artturi Lehkonen, Josh Manson, Andrew Cogliano et Nico Sturm

Lightning, 2020-2021 : David Savard

Lightning, 2019-2020 : Blake Coleman, Barclay Goodrow

On pourrait ajouter à cette liste le Lightning de l’an passé, qui a atteint la finale après avoir obtenu Nick Paul et Brandon Hagel en mars.

Bref, on note que les clubs qui ont fini par gagner l’ont fait en dénichant des pièces complémentaires, et non pas des joueurs de premier plan.

Chez les Rangers, Kane a joué en moyenne près de 21 minutes à ses deux premiers matchs avec l’équipe. Tarasenko évolue quant à lui au sein des deux premiers trios et en avantage numérique.

Les résultats tardent à se manifester jusqu’ici. Les New-Yorkais montrent une fiche de 0-2-0 depuis l’arrivée de Kane, de 6-5-1 depuis celle de Tarasenko.

« On essaie de gérer tout ça. Tout le monde pense que la transition se fera en douceur parce que tu te mets à jouer avec des joueurs de talent, mais ça prend quand même un certain temps avant de trouver cette cohésion. On aura une autre chance de développer ça ce soir », a résumé Kane.

Et le papier sablé ?

Les Rangers vont donc à l’encontre de la tendance des dernières années en y allant de telles acquisitions en fin de saison.

Même si on remonte aux Coupes Stanley de Kane à Chicago, les Blackhawks avaient eux aussi ciblé des joueurs de soutien. En 2015, c’était Antoine Vermette et Andrew Desjardins ; deux ans plus tôt, Michal Handzus.

Le nouveau venu Tyler Motte les aidera certainement côté fougue, mais pas jeudi soir puisqu’il est blessé. Du reste, Gallant compte notamment sur son troisième trio atypique, celui des jeunes Alexis Lafrenière, Filip Chytil et Kaapo Kakko, pour générer de l’énergie. C’est là un rôle rarement assumé par des joueurs repêchés au 1er (Lafrenière) et au 2e rang (Kakko).

« Leur jeu se développe, ils sont plus impliqués en fond de territoire, a fait valoir Gallant. Quand on parle de robustesse, c’est de gagner les bagarres pour la rondelle, de tasser des joueurs de la rondelle pour l’amener au filet. C’est ce que je considère comme du hockey robuste. Plus ces jeunes le feront, meilleure sera notre équipe et meilleurs ils seront comme joueurs. »

Lafrenière vient d’ailleurs au 2e rang des attaquants du club avec 122 mises en échec.