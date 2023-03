Kristopher Letang et Josh Anderson

(Pittsburgh) La vie n’est pas qu’un long fleuve tranquille. Kristopher Letang, des Penguins, émerge d’une période particulièrement difficile.

En novembre, il a subi un accident vasculaire cérébral. Ce n’était pas son premier. En 2014, il avait dû rater deux mois pour le même problème, dû à une malformation de naissance. Quelques semaines plus tard, il a eu la douleur de perdre son père, Claude Fouquet. Après les funérailles, le défenseur québécois est resté près d’un mois à l’écart, notamment pour soigner une blessure au bas du corps. Puis au début mars, Letang a reçu un tir de Tanner Jeannot, du Lightning, en plein visage. Cette fois, plus de peur que de mal. Letang est même revenu au jeu plus tard dans la rencontre, afin d’aider ses coéquipiers dans leur quête pour une qualification en séries éliminatoires.

Depuis cette série de malheurs, les choses se replacent. Les Penguins viennent de gagner sept de leurs neuf derniers matchs. Ils vont bien. Letang va mieux, lui aussi. Il est revenu brièvement, mardi matin, sur ses problèmes cardiaques.

« Ce n’est jamais vraiment derrière moi, a-t-il expliqué. C’est arrivé plusieurs fois. On a vraiment un plan, en ce moment, qu’on va exécuter. Ça fera en sorte que j’aurai peut-être moins de stress, ou d’arrière-pensées de tout ça. Mais tout est stable. Tout est parfait. Il n’y a aucun problème. »

À quelques mètres de lui, dans le vestiaire des Penguins, son capitaine et ami Sidney Crosby s’est montré admiratif. « C’est assez difficile de décrire ce que [Kristopher] a vécu. Ou à quel point il a été fort à travers les épreuves. En tant que coéquipiers, on essaie de le soutenir du mieux qu’on le peut. » Toute l’équipe s’est d’ailleurs déplacée au Québec, à la mi-janvier, pour assister aux funérailles du père de Letang. « Mais en fin de compte, c’est lui qui doit gérer tout ça. Nous avons toujours su qu’il avait un fort caractère. La dernière année fut certainement un défi pour lui. C’est incroyable la façon dont il a géré cela. »

À 35 ans, Kristopher Letang reste le roc de la défensive des Penguins, avec plus de 23 minutes de jeu chaque partie, et une contribution offensive d’élite, de 15 points en 18 parties, depuis son retour en janvier.

Les trios des Penguins à l’entraînement Guentzel-Crosby-Rust Zucker-Malkin-Nylander O’Connor-Granlund-Rakell Heinen-Carter-Archibald Pettersson-Letang Dumoulin-Petry Joseph-Rutta