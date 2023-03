Dans le monde du hockey, on dit souvent que la patience est de mise avec les défenseurs, et Mike Matheson est peut-être en train de nous rappeler pourquoi.

Après cinq saisons chez les Panthers de la Floride et deux saisons chez les Penguins de Pittsburgh, le défenseur québécois est revenu chez lui, à Montréal, dans le cadre de la transaction qui a envoyé Jeff Petry et Ryan Poehling à Pittsburgh en juillet.

Son début de saison a été retardé en raison d’une blessure, mais depuis, le joueur de 29 ans a 19 points en 30 rencontres, un rythme supérieur à celui de sa meilleure saison offensive, celle de 2021-2022, où il avait obtenu 31 points en 74 matchs avec la bande à Sidney Crosby.

On lui demande s’il n’est pas en train de connaître sa meilleure saison dans cette ligue, et il n’hésite pas trop avant de répondre.

« Je pense que oui, je me sens mieux que jamais, a-t-il expliqué mercredi à Brossard. Il y a toujours des choses à améliorer, mais c’est le chemin que je dois parcourir : je constate que je fais bien certaines choses, mais que je dois aussi améliorer d’autres aspects de mon jeu, devenir plus constant, par exemple. Mais j’aime où je me trouve en ce moment. »

Le Canadien aime aussi où il se trouve, en particulier Martin St-Louis, qui voit en lui un défenseur à l’avenir très reluisant.

Il campe un rôle plus important qu’il avait à Pittsburgh. Quand tu changes d’équipe, il y a une période d’adaptation, et ça n’a pas été facile pour lui en arrivant ici, avec les blessures et tout. Mais là, il adhère à nos systèmes, il est capable d’être plus prévisible dans son jeu. Martin St-Louis

« Ça aide son jeu beaucoup, ça, de savoir où ses coéquipiers vont être sur la glace. Il fait une meilleure lecture du jeu, et on voit qu’il a les atouts pour jouer comme on le lui demande. Il offre du très bon hockey en ce moment, et c’est encourageant pour l’avenir. »

Dans l’histoire de Mike Matheson, l’importance de ce changement de décor ne saurait être sous-estimée. Il avait été un choix de premier tour des Panthers, le 23e au total, au repêchage de 2012, mais il admet lui-même avoir vécu des moments difficiles à Sunrise, « comme joueur, mais aussi en tant que personne ».

Entre autres, il y avait eu cette suspension de deux matchs pour un coup à l’endroit d’Elias Pettersson, des Canucks de Vancouver, un geste qui lui avait valu quantité de commentaires dénigrants sur les réseaux sociaux. Lors des séries de l’été 2020, il avait été mis de côté par l’entraîneur des Panthers, Joel Quenneville, et de nombreux experts inconnus, depuis le confort anonyme de leur sous-sol, avaient alors conclu que Matheson était devenu un handicap à la ligne bleue des Panthers.

« Mais tout ça m’a permis de devenir le joueur que je suis aujourd’hui, ajoute-t-il. Ensuite, je suis allé à Pittsburgh, et j’ai appris beaucoup là-bas en deux saisons, j’ai appris comme jamais auparavant, et aussi, j’ai eu la chance de jouer plus souvent. Avec le Canadien, je me retrouve à jouer encore plus, et je pense que je suis prêt pour ça. Depuis les derniers matchs, je commence à construire mon jeu un peu plus. »

« C’est ce type de joueur que je voulais être plus jeune. Mais c’est difficile d’ajouter une touche offensive et d’être bon en même temps en défense. Je ne voulais pas trop prendre de risques sur la glace, alors j’ai tant travaillé sur mon jeu défensif que j’en ai oublié mon jeu en attaque. Là, je gère beaucoup mieux le côté défensif, mon bâton est plus solide, je prends de meilleures décisions dans ma zone. Avec le rôle qu’on me donne ici, je peux montrer une facette plus offensive à ce que je fais. »

Alors que le Canadien se prépare à accueillir les Rangers de New York jeudi soir, Mike Matheson est en train de prendre une place importante à la ligne bleue montréalaise.

Avec encore trois ans de contrat à écouler, cette place est appelée à grandir.

« Je n’aimais pas le joueur que j’étais avant, mais je sais maintenant que c’est moi qui contrôle ça… Je contrôle qui je suis en tant que joueur, et je contrôle aussi ce que j’espère devenir. »