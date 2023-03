Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a créé la commotion dimanche lorsqu’il a changé son fusil d’épaule et remis sa démission à la suite d’un témoignage contesté la semaine dernière en lien avec les cas d’initiations violentes dans le hockey junior. Si certains parlementaires souhaitent pouvoir l’interroger une seconde fois, tous ne s’entendent pas sur la pertinence de le convoquer à nouveau.

Dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux, M. Courteau indique que sa démission est « effective immédiatement ». C’est le commissaire adjoint, Martin Lavallée, qui agira par intérim jusqu’à ce que le successeur soit annoncé. L’actuel président par intérim des Alouettes, Mario Cecchini, prendra le relais, a pu confirmer La Presse en soirée.

Cette décision de M. Courteau survient dans la foulée des histoires d’initiations violentes au sein des trois différentes ligues juniors canadiennes.

« Malgré que ce ne soit pas une décision facile à prendre, elle s’impose, écrit l’homme de 65 ans. De surcroît, les évènements récents ont pris une ampleur telle que les membres de ma famille étaient éprouvés. Persister aurait été de l’entêtement. »

PHOTO RYAN REMIORZ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mario Cecchini, successeur de Gilles Courteau à la tête de la LHJMQ

« Je voudrais que mon retrait soit compris par tous les acteurs concernés, parents, joueurs, entraîneurs, propriétaires, amateurs, comme l’amorce d’un virage, d’un autre virage. Car nous en avons fait du chemin en 37 ans. De cela, je suis fier. »

« J’ai agi, tout au long de ces années en bon père de famille, pour aider les joueurs à vivre pleinement leur passion d’athlète et les préparer à une vie citoyenne épanouissante, continue-t-il. Mon parcours n’a pas été sans fautes, mais il a été guidé par la volonté de donner le meilleur de moi-même aux jeunes. »

« L’amour du hockey naît à la maison, grandit avec les entraîneurs, s’enflamme avec les cris des spectateurs. L’équipe devient le centre. C’est fort. C’est beau. Mais il y a encore des risques de pratiques nocives. Faisons en sorte qu’il n’y en ait plus, ni dans le hockey ni dans les autres sports de compétition. Posons les gestes nécessaires pour le bien de nos jeunes et la beauté du sport. »

Des réactions à Québec

Au cours des dernières semaines, le commissaire a nié en commission parlementaire qu’un cas d’initiation violente ait pu se produire au sein de son circuit. Or, selon la demande d’action collective déposée en Ontario, le joueur Stephen Quirk allègue avoir été victime d’abus sexuels entre 1995 et 1998.

Confronté par La Presse, M. Courteau a ensuite avoué son erreur. Peu après son témoignage, La Presse a aussi révélé que M. Courteau avait pourtant admis sous serment en 2021 avoir constaté des « problèmes » liés au bizutage dans la LHJMQ.

La semaine dernière, la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, a demandé à ce que M. Courteau soit rappelé devant les parlementaires, une position appuyée par le premier ministre, François Legault, qui souhaitait entendre de nouveau la version du commissaire. Ce dernier avait alors affirmé n’avoir « aucun problème » à y revenir pour s’expliquer de nouveau. Il avait balayé les appels à démissionner lancés notamment par l’ex-hockeyeur et député libéral Enrico Ciccone et le député solidaire Vincent Marissal.

« Au moment où on se parle, on fait un excellent travail, tout en constatant qu’on a encore du travail à faire pour s’assurer d’être la meilleure ligue junior au monde, avec le meilleur programme d’encadrement qui existe, et ça, j’y ai contribué et je vais continuer d’y contribuer jusqu’au 31 mai 2024, je vous en passe un papier », avait-il plaidé.

Dimanche, la ministre Isabelle Charest, a fait savoir qu’elle prenait acte de la démission du commissaire de la LHJMQ.

« Nous entendons travailler en étroite collaboration avec son successeur pour nous assurer que le développement de nos jeunes se fasse dans un contexte sain et sécuritaire », a-t-elle indiqué dans une déclaration transmise par son cabinet.

Elle estime « toujours tout à fait pertinent » de réentendre Gilles Courteau en commission parlementaire « vu les récentes révélations parues dans les médias ». Elle s’en remet toutefois aux membres de la commission pour décider de la suite des choses.

« Encore des questions pour lui »

Ceux-ci ne sont toutefois pas sur la même longueur d’onde en ce qui a trait à la nécessité de convoquer de nouveau le commissaire démissionnaire.

La commission « n’est pas un tribunal », a indiqué le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de sports, Enrico Ciccone. Ce dernier insiste plutôt pour entendre d’autres organisations sportives en lien avec le phénomène des initiations violentes dont certains cas ont été rapportés dans les médias, et ce, afin de mieux cerner le phénomène, pas seulement dans le monde du hockey junior.

Quant à la démission de Gilles Courteau, Enrico Ciccone estime que « c’était la chose à faire ». « Il fallait qu’on tourne la page rapidement parce que ce n’est pas seulement M. Courteau, mais toute la LHJMQ qui en prenait une solide claque », a-t-il ajouté, en soulignant « qu’il n’a pas fait que du mal durant sa carrière ».

« Il était devenu très clair après son passage en commission parlementaire que Gilles Courteau n’avait plus la légitimité ni la marge de manœuvre pour rester en poste. Je salue sa décision de passer le flambeau immédiatement », a indiqué de son côté le porte-parole de Québec solidaire en matière de sports, Vincent Marissal.

Ce dernier insiste pour poursuivre les travaux de la commission parlementaire afin de « trouver les solutions pour protéger l’intégrité des jeunes qui pratiquent des sports au Québec ».

« Nous souhaitons tout de même [que Gilles Courteau] soit présent en commission parlementaire. Nous avons encore des questions pour lui », a fait savoir de son côté le porte-parole du Parti québécois en matière de sports, Pascal Bérubé.

Un homme « dédié » pour sa ligue

La nouvelle a secoué le monde du hockey québécois, dimanche soir. Joint au téléphone par La Presse, le directeur général des Cataractes de Shawinigan depuis 16 ans, Martin Mondou, s’est dit « triste » de voir M. Courteau quitter la LHJMQ « dans un contexte comme ça ».

« Quand il se raconte de la fiction sur notre ligue, ça devient tannant. Gilles avait déjà annoncé ses plans de retraite. Je pense qu’il a redonné énormément à la Ligue. Ayant passé les 16 dernières années à la Ligue, je suis capable de voir combien elle a grandi, combien elle a maturé. »

« Les gens qui vont écrire qu’il était temps, pour moi, c’est blessant. Il a donné beaucoup. […] S’il y en a un qui voulait que sa ligue prenne un step par en avant, c’est bien lui. »

Philippe Boucher, qui a passé 11 ans comme directeur général dans la LHJMQ entre 2011 et 2023, dit quant à lui « respecter et comprendre » la décision de M. Courteau. « Je l’ai connu en tant que joueur et en tant que dirigeant. Je lui souhaite une bonne retraite. Je vais me souvenir de lui comme un homme dédié pour sa ligue. Il a fait de grandes choses. »

Hockey Québec a pour sa part indiqué qu’elle ne commenterait pas la décision de M. Courteau.

Avec Alexandre Pratt, La Presse