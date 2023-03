C’est jour de grandes annonces pour les Bruins de Boston. Après avoir acquis Tyler Bertuzzi des Red Wings, ils ont annoncé avoir accordé une prolongation de contrat de huit ans et 90 millions US à l’attaquant David Pastrnak.

Le nouveau contrat de Pastrnak lui rapportera en moyenne 11,25 millions US par saison, ce qui en fera le 6e joueur le mieux payé de la LNH la saison prochaine.

Il s’agit d’une augmentation de salaire de près de 5 millions par année pour le Tchèque, dont l’entente de six ans vient à échéance à la fin de la campagne actuelle.

Pastrnak est, de loin, le meilleur marqueur des Bruins avec 42 buts et 38 mentions d’aide en 60 rencontres jusqu’ici, en route vers une de ses meilleures saisons en carrière au sein d’une formation occupe le premier rang de la LNH. Sa campagne la plus productive est survenue en 2019-2020, alors qu’il avait inscrit 48 buts et 95 points en 70 matchs.

Le nouveau contrat de Pastrnak le mènera jusqu’à la saison 2030-31. Il aura alors 34 ans.