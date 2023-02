(Arlington) Alexander Ovechkin est de retour avec les Capitals de Washington et il a hâte de jouer au hockey tandis que sa famille et lui sont toujours en deuil de son père, Mikhail.

Stephen Whyno Associated Press

Ovechkin a raté quatre rencontres au cours de la dernière semaine pour retourner à Moscou. Mercredi, il est allé directement de l’aéroport au complexe d’entraînement des Caps afin de prendre part à l’entraînement des siens. Il souhaite retourner au jeu dès jeudi.

Il a remercié les Capitals pour le moment de silence respecté avant l’une de leurs rencontres de la semaine dernière et pour l’appui démontré par les membres de l’organisation et ses partisans. Il a raconté avoir eu la chance de parler avec son père de 71 par visioconférence avant son décès. Il s’attend à ce que sa mère et son frère le visitent aux États-Unis bientôt.

Le capitaine de 37 ans n’a pu patiner qu’une seule fois pendant son absence. Mais il estime qu’il n’y a pas de temps à perdre, les Caps ayant compilé une fiche de 0-4 sans lui. L’équipe a maintenant subi cinq revers d’affilée. C’est la première fois en neuf ans que le club connaît une telle série d’insuccès.

Ovechkin avait encore la larme à l’œil en parlant de la façon dont son père l’a initié au hockey, comment il a suivi toute sa carrière et sur la journée mémorable qu’ils ont passée avec la Coupe Stanley en 2018.

Mikhail Ovechkin était un personnage familier dans l’entourage de l’équipe jusqu’à ce que ses ennuis de santé le forcent à retourner à Moscou. Nicklas Backstrom et plusieurs coéquipiers d’Ovechkin ont rendu hommage à son appui au fil des ans, malgré une connaissance limitée de l’anglais.