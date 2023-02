(NEWARK, NJ ) Rafaël Harvey-Pinard et Dawson Mercer auraient pu écrire un chapitre de l’histoire des Saguenéens de Chicoutimi ensemble.

En mars 2020, les « Sags » venaient au 3e rang de la LHJMQ. Ils venaient de signer six victoires de suite, et huit en 10 matchs. Harvey-Pinard totalisait 78 points en 62 matchs. Fraîchement acquis de Drummondville, Mercer en comptait 18 en 16 rencontres. Puis, du jour au lendemain, la pandémie mondiale a mis un frein à leur saison.

« Je m’en fais parler à Chicoutimi, les fans viennent me voir, me disent qu’on aurait pu gagner la Coupe. Ç’aurait été incroyable de gagner ça devant ma famille », a lancé Harvey-Pinard après l’entraînement matinal du Tricolore, mardi.

On ne saura jamais, collectivement, ce qu’ils auraient pu accomplir. Mais individuellement, les deux comparses se retrouveront sur une patinoire de la LNH en soirée, mardi, à l’occasion du duel entre deux des 30 équipes originales, le Canadien et les Devils.

Ça va être le fun de voir Dawson Mercer sur le premier trio de l’autre côté. Je ne suis absolument pas surpris. Déjà dans le junior, il se comportait comme un pro. Je ne suis pas surpris de voir où il est rendu. Rafaël Harvey-Pinard

Mercer connaît une séquence intéressante avec quatre buts à ses trois derniers matchs. Centre naturel, il est employé à l’aile de l’excellent Nico Hischier. Avec 34 points en 56 matchs, il est en voie de surpasser ses 42 points de l’an dernier, quand il était une recrue. C’est toutefois dans son différentiel que l’on note la plus grande amélioration, de -25 l’an passé à +14 cette saison.

Certains joueurs dénigrent cette statistique, mais Mercer la trouve « importante ».

« L’an passé, c’était ma première année et c’était un apprentissage. Cette année, je voulais être un joueur qui fait la différence. Je suis devenu un meilleur joueur sur 200 pieds », croit-il.

Mercer est un choix de 1er tour,18e au total en 2020, et il n’est jamais passé par la Ligue américaine. Son parcours est donc tout le contraire de celui de Harvey-Pinard, repêché au 7e tour, à 20 ans, et qui a disputé 142 matchs dans la Ligue américaine. Le Québécois n’est pas encore établi dans le circuit comme son ancien coéquipier, mais lui aussi sera employé au sein du premier trio mardi et il disputera un 13e match de suite. Tant sa production que son utilisation laissent croire qu’il s’approche d’une permanence.

Un meneur

« C’est incroyable de voir ce qu’il fait, s’est exclamé Mercer. Il travaille comme un chien. C’est un excellent meneur. J’ai seulement joué une moitié de saison avec lui, mais on voyait le potentiel. Il a gagné la Coupe Memorial à Rouyn, puis il a connu du succès à Chicoutimi. Il a du leadership. C’est bien de le voir connaître du succès. »

Les deux vivent toutefois des expériences collectives bien différentes. Le Tricolore est condamné à une fin de saison difficile avec encore 10 joueurs à l’infirmerie. Les Devils pointent quant à eux au 3e rang du classement général. Ils jouent pour,705 (37-14-5), une amélioration colossale par rapport à leur campagne de 2021-2022 de,384 (27-46-9).

Les facteurs d’amélioration ? Lindy Ruff a commencé par la progression du noyau offensif, soit Jack Hughes, Nico Hischier et Jesper Bratt.

« On savait qu’on avait les éléments offensivement. Ensuite, on a ajouté Dougie Hamilton, Erik Haula, John Marino, Ondrej Palat. On a amélioré notre défense et on a bien joué défensivement. Ça commence là, et la croissance de tous nos éléments nous ont menés à où on est rendus. »

Les citations de St-Louis

Martin St-Louis a amusé son auditoire de journalistes lundi à Brossard en sortant une citation dont il ignorait la provenance : « Comparison is the thief of joy ». Une idée dure à traduire, qui dit essentiellement que les comparaisons empêchent d’être heureux.

« On ne l’a pas entendue, celle-là. Pas encore », a dit Nick Suzuki, mis au fait de la déclaration de son entraîneur de la veille.

« Il commence la plupart des rencontres d’équipe par une phrase qu’il a vu passer, a raconté le capitaine du CH. J’aime ça. Il est intelligent, il fait beaucoup de recherches. Ça nous tient sur nos gardes. Quand il parle, tout le monde écoute et tu as besoin de ça de l’entraîneur-chef. »

« C’est de trouver de la perspective dans ce qu’on vit, a expliqué St-Louis. Je suis inspiré par des citations et des histoires et parfois, tu peux les intégrer à ton quotidien, afin de connaître une bonne journée. »

St-Louis a ensuite précisé que sa citation venait de l’ancien président Theodore Roosevelt, avant qu’un collègue lui fasse remarquer que l’origine de la citation fait l’objet d’un débat.

« Es-tu sûr ? J’ai une bonne source, un prof d’anglais qui m’écoute religieusement. Je vais lui demander de vérifier ses sources ! »

En bref

Vitek Vanecek était le gardien partant prévu pour les Devils et ça tombe bien pour eux, puisque son adjoint, Mackenzie Blackwood, s’est blessé pendant l’entraînement et est rentré au vestiaire de façon prématuré. Son statut pour le match de mardi est incertain.

John Marino représente également un point d’interrogation. Le défenseur, 2e chez les Devils pour le temps d’utilisation (21 min 28 s) est malade et n’a pas participé à l’entraînement matinal.

Comme prévu, Kaiden Guhle a participé à l’exercice du CH, mais avec un chandail suggérant qu’il ne peut pas encore encaisser de mises en échec.

Formations attendues mardi