L’attaquant des Mooseheads d’Halifax Zachary L’Heureux est suspendu pour une durée indéfinie puisqu’il a dardé un partisan après une rencontre à Gatineau, mercredi soir.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a fait volte-face dans le dossier L’Heureux « après avoir reçu de nouvelles preuves vidéo » et a annoncé sa suspension par l’entremise d’un communiqué, vendredi après-midi.

C'est le journaliste de Cogéco en Outaouais Yanick St-Denis qui a obtenu la vidéo où l'on voit L'Heureux glisser son bâton derrière la baie vitrée pour darder un partisan.

L’incident est survenu après une victoire des Olympiques de 3-2 en fusillade au Centre Slush Puppie, contre les Mooseheads.

« Le comité de discipline va réviser l’évènement au cours du week-end et communiquera sa décision par la suite », a ajouté le circuit Courteau.

Jeudi, le directeur des communications et des relations médias de la LHJMQ, Maxime Blouin, avait déclaré sur Twitter « qu’en l’absence de preuves vidéos et de témoins impartiaux, la LHJMQ n’imposera pas de sanctions disciplinaires à la suite du match d’hier entre les Olympiques et les Mooseheads ».

Selon les informations publiées dans Le Droit, L'Heureux aurait atteint un adolescent de 16 ans à l'estomac avec son bâton. Selon la mère de la présumée victime, Stephanie Coulter, l'adolescent n'a pas été blessé lors de l'incident. La famille de l'adolescent avait fait savoir que « la ligue ne (les avait) jamais contactés pour obtenir (leur) version des faits ».

L’Heureux, un choix de premier tour des Predators de Nashville, a déjà été suspendu huit fois en 27 mois par la LHJMQ. Il a à ce jour accumulé 27 matchs de punition.