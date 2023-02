PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont inscrit jeudi le nom du gardien Matt Murray sur la liste des blessés.

La Presse Canadienne

Le gardien de 28 ans éprouvait des ennuis à une cheville depuis le mois dernier. Il devait être le partant du match du 27 janvier contre les Sénateurs d’Ottawa, mais son nom avait été rayé de la formation à la dernière minute.

Murray a aussi raté quelques matchs en début de saison en raison d’une blessure à l’aine.

Deux fois champion de la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh, Murray a une fiche de 11-5-2 cette saison, avec un taux d’efficacité de ,911 et une moyenne de buts alloués de 2,77.

Les Leafs, qui ont eu souvent recours à Ilya Samsonov au cours des dernières semaines, ont rappelé Joseph Woll de la Ligue américaine.

Par ailleurs, les Leafs ont annoncé la mise sous contrat du défenseur Conor Timmins. Le pacte de deux ans rapportera 1,1 million US par saison à l’arrière de 24 ans, qui a récolté un but et 11 aides en 18 matchs à Toronto.

Timmins a été acquis des Coyotes de l’Arizona le 23 novembre dernier.