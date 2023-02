PHOTO JOHN FROSCHAUER, ASSOCIATED PRESS

(Newark) Le Kraken de Seattle a inscrit le nom de son meilleur marqueur, Andre Burakovsky, sur la liste des blessés jeudi en raison d’une blessure au bas du corps.

Associated Press

Burakovsky a semblé se blesser à une jambe en effectuant une entrée en territoire ennemi en première période du match de mardi soir contre les Islanders de New York. Il n’a joué que pendant 31 secondes dans un match qui s’est terminé 4-0 en faveur de la formation new-yorkaise.

Burakovsky avait disputé 49 des 50 premiers matchs du Kraken, à sa première saison après s’être joint à lui en tant que joueur autonome. Il domine le Kraken avec 39 points (13-26) et affiche une moyenne de temps de jeu par rencontre de 16 minutes et 33 secondes — un sommet en carrière. Il est l’un des six patineurs du Kraken à avoir franchi le plateau des 30 points cette saison.

Le Kraken a également retiré le nom du défenseur Justin Schultz de sa liste des blessés en prévision du match de jeudi soir contre les Devils du New Jersey, après avoir raté six parties en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été précisée.

Le Kraken a aussi rappelé l’attaquant John Hayden de son club-école de Coachella Valley, dans la Ligue américaine de hockey, afin d’ajouter de la profondeur à son groupe en attaque.