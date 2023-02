(Newark) Le centre des Devils du New Jersey Jack Hughes a subi une blessure non divulguée au haut du corps qui lui fera rater quelques semaines.

Associated Press

L’entraîneur-chef, Lindy Ruff, a indiqué jeudi que le cas de Hughes serait réévalué sur une base hebdomadaire.

Le jeune patineur de 21 ans a représenté les Devils au match des étoiles et il est en grande partie responsable que l’équipe soit toujours dans la course pour une place en séries. Il vient au troisième rang dans la LNH avec 35 buts et neuvième avec 67 points.

Les Devils occupent présentement le deuxième rang de la section Métropolitaine, derrière les Hurricanes de la Caroline et devant les Rangers de New York.