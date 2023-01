(Brossard) Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a affirmé plus tôt cette semaine que l’une de ses priorités présentement était de conclure une entente avec l’attaquant Cole Caufield. Le principal intéressé, lui, n’est pas pressé de signer son prochain contrat.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Caufield, qui est âgé de 22 ans, écoule actuellement la dernière année à son contrat de recrue. Il pourrait donc devenir joueur autonome avec compensation cet été.

Hughes a affirmé lors de son bilan de mi-saison, mercredi, qu’il souhaitait voir Caufield rester à long terme avec le Tricolore et qu’il croyait que le franc-tireur américain souhaitait aussi rester à Montréal pendant longtemps.

Questionné sur sa situation contractuelle vendredi, Caufield a admis être heureux à Montréal et chez le Canadien.

J’adore jouer ici. J’adore l’équipe et le groupe de gars. Mais allons-y une étape à la fois. Cole Caufield

Bien que les négociations entre les deux camps sont en cours, Caufield a souligné qu’il laissait son agent Pat Brisson faire son travail, sans trop s’en mêler.

« J’essaie de me tenir loin de ça », a-t-il dit.

Caufield a ajouté qu’il ne voyait pas sa situation comme une distraction. De toute façon, ses performances sur la patinoire ne laissent pas planer de doute à ce niveau.

Il continue d’accumuler les buts à un rythme effréné.

Avant les matchs de jeudi, Caufield se retrouvait au 11e rang des buteurs de la LNH, à égalité à 26 buts avec Mark Scheifele, Timo Meier et Kirill Kaprizov.

Il pourrait devenir le premier joueur du Canadien à marquer au moins 40 buts dans une saison depuis les 40 de Vincent Damphousse en 1993-94.

Caufield devrait donc toucher une importante augmentation de salaire en comparaison à son contrat de recrue, qui lui aura rapporté près de quatre millions US sur une période de trois ans.

Le capitaine du Canadien et complice de Caufield sur la glace et hors de la patinoire Nick Suzuki a opté pour un contrat à long terme de huit saisons et 63 millions immédiatement après son contrat de recrue.

Au fil des ans, d’autres jeunes joueurs étoiles ont préféré signer un contrat moins lucratif, mais à plus court terme, dans l’espoir d’obtenir un gros lot un peu plus tard dans leur carrière.

Caufield n’a pas voulu dévoiler sa préférence.

« Honnêtement, je ne vois pas les choses comme ça, a-t-il répondu lorsque questionné à savoir si la durée du contrat ou le montant était le plus important pour lui. Je veux ce qui va le mieux cadrer pour moi. Et je laisse les gars qui travaillent en coulisses faire le travail.

« Je ne sais pas quand ça va se régler, mais il n’y a pas d’urgence », a-t-il ajouté.

En attendant, Caufield peut continuer à augmenter sa valeur en remplissant les filets adverses.