Les Mooseheads, l’équipe de l’heure dans la LHJMQ, ont enregistré une cinquième victoire de suite et ils n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs 15 derniers matchs (13-0-2).

(Halifax) Le trio de Jordan Dumais, Alexandre Doucet et Josh Lawrence a fait des siennes pour aider les Mooseheads de Halifax à triompher 6-2 aux dépens du Phoenix de Sherbrooke, samedi soir.

La Presse Canadienne

Lawrence a récolté deux buts et deux assistances, Dumais a obtenu deux buts et une mention d’aide alors que Doucet a fait scintiller la lumière rouge à une reprise en plus de préparer deux filets.

Dumais a fait mal au Phoenix lorsqu’il a donné les devants 3-0 à son équipe à 11 : 13 du deuxième vingt. Le gardien Olivier Adam a laissé la rondelle dans l’enclave et l’espoir des Blue Jackets de Columbus l’a soulevée du revers dans le filet.

Dumais a mis le match hors de portée dès la 64e seconde de la troisième période. Il a redirigé une belle passe de Dylan MacKinnon derrière la ligne rouge pour son 30e but de la campagne.

Attilio Biasca a ajouté un but pour les Mooseheads, qui pourchassent les Remparts de Québec au sommet du classement du circuit Courteau.

La formation de Halifax a pu compter sur le brio du gardien Mathis Rousseau, qui a stoppé 46 lancers en plus d’amasser une mention d’assistance.

Jacob Melanson et Andrew Belchamber ont inscrit les buts du Phoenix, qui avait gagné ses cinq dernières parties.

Acquis du Drakkar de Baie-Comeau avant la date limite des échanges, Adam a cédé cinq fois en 20 tirs et il a encaissé un premier revers avec la troupe de Sherbrooke.

Remparts 3 – Eagles 2

Théo Rochette a dénoué l’impasse alors qu’il ne restait que 6,1 secondes à écouler et les Remparts de Québec sont venus à bout des Eagles du Cap-Breton par la marque de 3-2.

Rochette a profité d’une passe de Pier-Olivier Roy pour trouver le fond du filet, après un bon travail le long de la bande de Zachary Bolduc.

Rochette et Justin Robidas avaient touché la cible dans un intervalle de 30 secondes en première période pour les Remparts, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs six dernières sorties (4-0-2).

Les hommes de Patrick Roy présentent le meilleur dossier de la LHJMQ (32-6-3).

Olympiques 6 – Armada 5 (Prol.)

Zachary Dean a joué les héros en prolongation et les Olympiques de Gatineau ont vaincu l’Armada de Blainville-Boisbriand 6-5.

Après une superbe manœuvre de Riley Kidney en prolongation, Dean a complété la mise en scène de son coéquipier pour mettre fin aux hostilités.

Il s’agissait d’un quatrième gain d’affilée pour les Olympiques, qui se sont hissés au premier rang de l’Association Ouest.

Huskies 4 – Saguenéens 7

Andrei Loshko, Maxim Massé et Emmanuel Vermette ont tous les trois marqué deux buts et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait les Huskies de Rouyn-Noranda 7-4.

Les Saguenéens ont signé une cinquième victoire d’affilée et ils ont freiné à 11 la séquence de parties avec au moins un point des Huskies (8-0-3).

Sea Dogs 8 – Océanic 3

Alex Drover a obtenu deux buts et une aide pour guider les Sea Dogs de Saint-Jean vers une victoire facile de 8-3 aux dépens de l’Océanic de Rimouski.

Les Sea Dogs, qui ont marqué six buts sans réplique pour amorcer le match, ont mis fin à une séquence de six revers.

Foreurs 2 – Voltigeurs 3

Riley Mercer a repoussé 34 rondelles et les Voltigeurs de Drummondville ont tenu le coup pour l’emporter 3-2 face aux Foreurs de Val-d’Or.

Islanders 3 – Titan 6

Donovan Arsenault, Dylan Andrews et Joseph Henneberry ont tous fait bouger les cordages à deux occasions et le Titan d’Acadie-Bathust a battu les Islanders de Charlottetown 6-3.