(Toronto) T. J. Brodie est de retour à l’infirmerie.

La Presse Canadienne

Les Maple Leafs de Toronto ont inscrit le nom du vétéran défenseur sur la liste des blessés après qu’il se soit absenté de la victoire de 6-2 des siens contre les Flyers de Philadelphie dimanche en raison d’une blessure indéterminée.

Brodie a raté 12 matchs plus tôt cette saison en raison d’une blessure à un oblique.

Le hockeyeur âgé de 32 ans a marqué deux buts et amassé six mentions d’assistance en 28 matchs en 2022-23, au sein d’une brigade défensive passablement amochée. Brodie, Morgan Reilly et Jake Muzzin ont tous été absents pendant de longues périodes depuis le début de la campagne.

Rielly a récemment effectué son retour au jeu après avoir récupéré d’un malaise à un genou, tandis que Muzzin est toujours à l’écart en raison d’un problème au cou.

Afin de compenser la perte de Brodie, les Leafs ont rappelé l’attaquant Bobby McMann de leur club-école, les Marlies de Toronto.