Est-ce que la saison du Canadien sert encore à quelque chose ? Bien sûr. Des matchs, il en reste 41 à disputer, exactement la moitié du chemin à faire. Aussi, dans le lot, il reste des dates, importantes, qui marqueront cette deuxième moitié de saison 2022-2023 pour toutes les bonnes raisons. Ou peut-être pas.

12 janvier

Ça, c’est la date du prochain match de l’équipe, qui sera présenté au Centre Bell, face aux Predators de Nashville. Cette date permettra au Canadien d’amorcer la deuxième moitié de la saison, un moment charnière où les dirigeants des équipes ont l’habitude de regarder le classement général pour décider de la suite des choses. À ce sujet, le Canadien est au 27e rang au moment d’écrire cela, ce qui laisse croire que les chances d’obtenir une place en séries sont dorénavant comme un film de Pixar : de la fantaisie. C’est aussi le moment où la galerie de presse du Centre Bell deviendra de plus en plus étroite, en raison du nombre grandissant de dépisteurs qui vont venir s’y installer au cours des prochaines semaines. Enfin, et au moins, cette soirée-là permettra aux partisans d’applaudir quelqu’un, dans ce cas-ci PK Subban, à qui l’organisation rendra hommage pour toutes les bonnes raisons.

24 janvier

Pouvez-vous croire que c’est à cette date que le Canadien va rencontrer les Bruins de Boston pour la première fois de la saison ? Eh oui. Dans le bon vieux temps des 21 clubs, CH et Bruins en étaient déjà au moins à une quatrième bagarre générale aux alentours de cette date à la fin de janvier. Mais à cause des caprices du calendrier de la « nouvelle » LNH, ce sera à cette date, au Centre Bell, qu’on pourra enfin voir la meilleure équipe de la LNH pour la première fois en 2022-2023. C’est loin d’être une bonne affaire, et on ajoutera que c’est assez compliqué d’entretenir une rivalité avec un rival qu’on ne voit plus.

1er février

Début de la semaine de congé du Canadien, avec le match suivant qui sera seulement présenté lors du week-end du Super Bowl, le 11 février. De bien mauvaises langues pourraient avancer que le Canadien n’a pas besoin de semaine de congé, puisque certains de ses joueurs ont de toute façon l’habitude de prendre congé la plupart des soirs, mais nous n’irons pas là.

14 février

En cette fête des amoureux, pourquoi ne pas amener l’être cher au Centre Bell, dans le cadre d’une soirée face aux Blackhawks de Chicago qui s’annonce rien de moins que magique ? Un populaire site de revente offrait des billets dans les hauteurs du Centre Bell pour la modique somme de 60 $ mardi après-midi, mais il s’agit d’une somme qui pourrait descendre sous la barre des 20 $ le matin même, selon nos estimations.

3 mars

La mère de toutes les dates. C’est en ce jour, à 15 h, que se dresse la date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey cette saison. On ne va pas perdre de temps ici à énumérer tous les candidats potentiels à un déménagement. Ils sont trop nombreux, alors on va gagner du temps en nommant seulement ceux qui sont probablement les intouchables, à notre humble avis : Cole Caufield, Nick Suzuki, Kaiden Guhle, Jordan Harris, Juraj Slafkovsky et Kirby Dach. C’est à peu près tout. Les autres peuvent vivre dans la peur et l’appréhension (peut-être aussi dans l’excitation) en fixant leur écran de téléphone jusqu’à cette date.

13 avril, date du dernier match

Enfin ! C’est à ce moment-là que cette saison de misère va se conclure, et qu’on pourra passer aux vraies affaires : des simulations de boulier sans arrêt, au moins trois fois par jour, jusqu’au jour de la véritable loterie. Remarquez, certains ont déjà amorcé cet important exercice il y a quelques jours, puisqu’il n’est jamais trop tôt pour ça.