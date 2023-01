(Detroit) Les Red Wings de Detroit ont placé le nom de l’attaquant Jakub Vrana au ballottage mardi, un peu plus de deux semaines après qu’il eut quitté le programme d’aide aux joueurs développé conjointement par la LNH et l’Association des joueurs.

Associated Press

Cette décision a été prise une semaine après qu’il eut été assigné au club-école des Red Wings, les Griffins de Grand Rapids, afin de retrouver la forme. Le hockeyeur tchèque âgé de 26 ans a marqué 98 buts et récolté 91 mentions d’assistance en 323 matchs en carrière dans la LNH.

Le programme d’aide aux joueurs a été mis sur pied par la LNH et l’Association des joueurs en 1996, et une ligne téléphonique d’aide confidentielle leur est offerte. Ce programme aide les joueurs et leurs proches qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, de dépendance et d’autres enjeux.

Vrana a inscrit un but et une passe dans une victoire des Red Wings contre les Devils du New Jersey en octobre — il n’a joué que deux parties cette saison —, et il n’était pas en uniforme lors du match suivant contre les Kings de Los Angeles pour des motifs personnels.

Les Red Wings, qui sont à quatre matchs au-dessus du seuil de la respectabilité, accueilleront les Devils mercredi soir.