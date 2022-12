(Tampa) La bonne nouvelle, quand on est dernier dans quelque chose, c’est que généralement, ça ne peut aller qu’en s’améliorant.

Ces jours-ci, ça ne va pas si bien pour le Canadien. Ça ne va pas bien dans les airs, là où le club a eu un retard important dans la journée de mardi, au point d’arriver à Tampa seulement en fin d’après-midi… et de sauter sur la patinoire pour un entraînement à 18 h, ce qui est assez inusité, quand on y pense.

Ça ne va pas si bien sur la glace non plus, là où le club n’a remporté que 3 de ses 10 derniers matchs. Le Canadien tentera de se replacer un peu en affrontant le Lightning ici ce mercredi soir.

Surtout, ça ne va pas bien en avantage numérique, le club ne convertissant que 14,3 % de ses occasions dans ces circonstances, le pire pourcentage de la ligue à ce chapitre.

C’est peut-être ce qui explique la présence du jeune Justin Barron par ici.

Barron s’amène après avoir disputé 25 matchs avec le Rocket de Laval cette saison. Dans la Ligue américaine, le défenseur de 21 ans a réussi 7 buts, mais le plus important, c’est que 5 de ces 7 buts ont été obtenus en avantage numérique, un sommet dans le circuit.

Cela tombe quand même assez bien, puisque le Canadien a justement besoin de renfort dans cet aspect si important du jeu…

« On n’a pas encore pris de décision sur la formation, on n’a pas patiné depuis trois jours, alors on va voir, s’est contenté de répondre Martin St-Louis. Je ne connaissais pas beaucoup Barron, mais on l’a vu jouer ici la semaine dernière, j’ai aimé son jeu en général. Il nous avait donné du bon hockey et son potentiel est élevé. »

Barron, lui, a appris la bonne nouvelle de son rappel en pleine veille de Noël. « Mon Noël s’est avéré encore meilleur cette année, a-t-il admis en arrivant à Tampa. Je suis enthousiaste et heureux de me retrouver avec l’équipe. J’espère maintenant obtenir une chance de jouer. »

Ce rappel fait en sorte que le Canadien a maintenant sept défenseurs sous la main. Blessés, David Savard et Mike Matheson n’ont pas accompagné le reste de l’équipe en Floride. Un autre blessé, Brendan Gallagher, a lui aussi fait le voyage, mais il ne jouera pas ce mercredi à Tampa.

Reste à voir si Justin Barron aura l’occasion de faire plus que du tourisme lors de ce passage du Canadien en Floride. Après le match de ce mercredi à Tampa, le Canadien se rendra à Sunrise jeudi pour y affronter les Panthers. Peu importe, il sera prêt.

« Je pense que je me suis amélioré avec le Rocket, a ajouté le jeune homme mardi en arrivant à Tampa. Ç’a été une déception de devoir aller dans la Ligue américaine en début de saison, mais je voulais améliorer mon jeu défensif et devenir un joueur plus difficile à affronter. C’est ce que j’ai fait, je pense. »