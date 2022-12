Ainsi donc si le repêchage avait lieu aujourd’hui, le Canadien choisirait au 9e rang avec son propre choix et au 11e rang avec celui obtenu des Panthers de la Floride pour Ben Chiarot.

L’ordre demeure volatile cependant puisque les Panthers sont à quatre points de l’Avalanche du Colorado, qui repêcheraient au 21e rang, avec néanmoins trois matchs de moins à disputer ; le CH a quatre points sur les Flyers de Philadelphie, au 6e rang en termes d’ordre de sélection.

Amusons-nous à analyser le résultat des équipes ayant eu le loisir de repêcher deux fois dans le milieu de la première ronde, comme Montréal aura vraisemblablement l’occasion de le faire.

Élargissons le cadre entre le 6e et le 22e rang, même si, à la lumière des déboires des Panthers, un club pourtant favori en début de saison, et des performances étonnantes du Canadien, voué en principe à la cave du classement, Montréal devrait repêcher entre le 8e et le 15e rang.

Au risque de décevoir le lecteur ici, le taux de succès de ces équipes, lors des vingt dernières années (nous excluons les trois dernières cuvées), n’est pas très élevé.

En 22 cuvées, seulement quatre fois des équipes ont frappé dans le mille et mis la main sur deux joueurs de premier plan (18 %) : Arizona en 2016 avec Clayton Keller et Jakob Chychrun ; Washington en 2012 avec Filip Forsberg et Tom Wilson ; St. Louis en 2010 avec Jaden Schwartz et Vladimir Tarasenko et Montréal en 2007 avec Ryan McDonagh et Max Pacioretty.

Mais dans deux cas, Montréal et Washington, on a bêtement échangé l’un des deux joueurs avant même qu’il ait eu le temps de disputer un premier match avec eux pour des joueurs en fin de carrière !

À neuf autres occasions (41 %), le club s’est retrouvé avec au moins un joueur de premier plan sur deux (dont deux fois où l’organisation repêchait trois fois entre le 6e et le 22e rang) et neuf fois (41 %), l’équipe s’est retrouvée les mains vides, c’est-à-dire sans joueur d’impact en deux tentatives.

Ainsi donc, le fait de détenir deux ou trois choix entre le 6e et le 22e rang permet d’abord aux organisations de ne pas se retrouver les mains vides puisque dans 59 % des cas, le club met au moins la main sur AU MOINS un joueur de premier plan.

Nous avons été généreux aussi en plaçant Jake DeBrusk, l’un des trois choix des Bruins en 2015, parmi les joueurs de premier plan dans notre analyse. DeBrusk joue au sein du premier trio à Boston, il compte 23 points en 30 matchs et a atteint la marque des 25 buts ou plus deux fois en carrière, mais il n’a aucune saison de plus de 45 points à son actif.

Mais il demeure un joueur à la solde des vedettes, un peu comme Jaden Schwartz également, 424 points en 627 matchs en carrière, quatre saisons entre 55 et 63 points, mais non-protégé au repêchage de l’élargissement des cadres et choisi par Seattle.

En excluant ces deux-là, on se retrouverait avec taux de succès parfait de 14 %, à 36 % des clubs ayant repêché au moins un joueur de premier plan sur deux ou trois et à 36 % des clubs à avoir fait chou blanc complètement.

2018 NY Islanders

11- Oliver Wahlstrom

12- Noah Dobson

2018 NY Rangers

9-Vitali Kravtsov

22- K’Andre Miller

2018 Philadelphie

14-Joel Farabee

19- Jay O’Brien

2017 NY Rangers

7- Lias Andersson

21-Filip Chytil

2017 Vegas

6- Cody Glass

13- Nick Suzuki

15- Erik Brannstrom

2016 Arizona

7-Clayton Keller

16-Jakob Chychrun

2016 Caroline

13- Jake Bean

21- Julien Gauthier

2015 Ottawa

18- Thomas Chabot

21- Colin White

2015 Boston

13-Zboril

14-DeBrusk

15-Senyshyn

2013 Buffalo

8-Rasmus Ristolainen

16- Nikita Zadorov

2013 Columbus

14- Alex Wennberg

19-Kerby Rychel

2013 Calgary

6- Sean Monahan

22- Émile Poirier

2012 Pittsburgh

8- Derrick Pouliot

22-Olli Maatta

2012 Buffalo

12-Mikhail Grigorenko

13-Zemgus Girgensons

2012 Tampa

10-Slater Koekkoek

19-Andrei Vasilevskiy

2012 Washington

11-Filip Forsberg

16- Tom Wilson

2011 Ottawa

6-Mika Zibanejad

21-Stefan Noesen

2010 St. Louis

14-Jaden Schwartz

16- Vladimir Tarasenko

2008 Nashville

7- Colin Wilson

18-Chet Pickard

2007 Edmonton

6- Sam Gagner

15- Alex Plante

2007 Montréal

12- Ryan McDonagh

22- Max Pacioretty

2007 St. Louis

13- Lars Eller

18- Ian Cole

Grosse soirée pour Guhle et Harris !

PHOTO DAVID KIROUAC, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Kaiden Guhle

Une note réjouissante dans cette défaite du Canadien en prolongation mercredi soir à Denver : les recrues Kaiden Guhle et Jordan Harris ont joué 25 : 23 et 22 : 54 respectivement, un sommet évidemment au sein de l’équipe, et un sommet en carrière dans les deux cas. Ces deux-là progressent bien. Guhle a amassé cinq points à ses onze dernières rencontres en plus d’exceller en défense et Harris a cinq points en neuf rencontres depuis qu’il a été rayé de la formation.

Au chapitre de l’utilisation chez les recrues de la LNH, Guhle vient désormais au troisième rang derrière Owen Power et Jake Sanderson (20 : 45) et Harris au cinquième rang (18 : 25) parmi les recrues ayant disputé au moins dix matchs. Ils sont aussi dans le top cinq au chapitre des points avec Calen Addison, Jake Sanderson et Owen Power. Encourageant.