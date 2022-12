Le CF Montréal a trouvé son nouvel entraîneur-chef. Il s’agit d’Hernán Losada.

La formation montréalaise en a fait l’annonce mercredi midi. Losada, 40 ans, était entraîneur-chef de D. C. United en 2021 et 2022.

« Nous étions à la recherche d’un entraîneur qui pouvait perpétuer le projet sportif qu’on bâtit depuis mon arrivée en 2020 et nous sommes persuadés qu’Hernán remplit toutes les cases à ce niveau », mentionne le vice-président et chef de la direction sportive du CFM, Olivier Renard, par voie de communiqué.

« Avec la philosophie mise de l’avant au Club au cours des dernières années, sur le terrain comme à l’extérieur, nous sommes très heureux de notre choix », ajoute-t-il.

Hernán Losada a fait ses classes comme entraîneur de l’autre côté de l’Atlantique, avec le club belge Beerschot V. A. Il a été à la tête de l’équipe U21 en 2018-2019, avant de prendre les rêves de l’équipe première en octobre 2020. Sa formation a remporté le championnat de deuxième division belge, permettant d’accéder à la première division la saison suivante. Le nouvel homme de confiance du CFM a d’ailleurs été finaliste au titre d’entraîneur de l’année de la ligue belge.

« C’est avec beaucoup d’excitation, de motivation et de gratitude que j’aborde cette nouvelle opportunité, affirme le principal concerné. J’ai très envie de mettre toute mon énergie, mon enthousiasme et mes capacités à contribution dans ce superbe projet. »

« C’est d’autant plus spécial de pouvoir me joindre à un groupe de travail composé de personnes ayant une grande expérience, comme Olivier [Renard], Gabriel [Gervais] et Vassili [Cremanzidis], qui ont construit, avec la participation de tout le Club, une identité et une philosophie de travail axée sur le développement de jeunes talents, en leur offrant des opportunités de croissance sur le terrain comme à l’extérieur. »

Losada explique ensuite vouloir poursuivre dans cette même direction en proposant un « style de jeu offensif et positif, tout en créant un milieu de travail énergisant afin de continuer de grandir ensemble pour accomplir nos objectifs ».

Comme joueur professionnel de 2003 à 2018, cet ex-milieu de terrain offensif a marqué 101 buts et récolté 55 passes décisives en 370 matchs. Il a évolué pour le Club Atlético Independiente d’Argentine en 2003, puis pour le club chilien U. de Chile en 2005 avant de faire le grand saut vers l’Europe, principalement en Belgique.