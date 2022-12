Saison 2023

Le CF Montréal disputera son premier match à Miami

Le CF Montréal disputera cinq de ses six premières rencontres à l’étranger pour entamer la saison 2023 de la MLS et jouera son match d’ouverture locale le 18 mars au Stade olympique, contre l’Union de Philadelphie, champion en titre de l’Association de l’Est et finaliste de la Coupe MLS en 2022.