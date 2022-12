(Doha) Talent précoce du football, champion du monde dès 19 ans, Kylian Mbappé est devenu maître dans l’art de répondre aux attentes par des records, des dribles déroutants sur le terrain comme en dehors et une gestion méticuleuse de son image assumée de vedette planétaire.

Antoine MAIGNAN et Jérémy TALBOT Agence France-Presse

« Vous êtes pas contents ? Triplé ! » La formule impertinente de l’attaquant français, dans un reportage sur Canal+ en 2018, résume à elle seule le personnage.

Sûr de ses forces, instinctif, souvent clivant, mais terriblement efficace et sans partage. Kylian Mbappé a l’occasion, dimanche, de soulever un deuxième trophée mondial avant ses 24 ans, ce que seul Pelé a réussi dans l’histoire.

Supersonique, le Parisien élevé à Bondy (Seine–Saint-Denis) est programmé pour battre tous les records. Il brille à l’heure où Lionel Messi brigue un ultime instant de gloire et où l’astre Cristiano Ronaldo, son idole de jeunesse, décline.

Avec 250 buts marqués sur ses 362 premiers matchs, le joueur formé à Monaco dépasse les deux légendes du XXIe siècle dans la précocité. Il deviendra probablement prochainement le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG, devant Edinson Cavani (200 buts, contre 190 à « Kyky »).

Et à moyen terme, le record de buts en équipe de France d’Olivier Giroud (53) tombera dans l’escarcelle de l’insatiable attaquant (33, dont 9 au Mondial), déjà septième du classement chez les Bleus devant Zinédine Zidane. En attendant un premier Ballon d’Or ?

Le descendant de Pelé

« J’ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club », reconnaissait le N.10 tricolore en mars, à quelques mois du Mondial, son « obsession ».

Les temps de passage du crack rappellent ceux de Pelé. Depuis l’Amérique du Sud, « O Rei » se retrouve en Kylian et lui adresse régulièrement des louanges. Mais « le Roi restera toujours le Roi », répond Mbappé, humble face à la légende et ses douze buts en Coupe du monde.

Face à ses contemporains, Mbappé troque l’humilité par une audace technique et un certain ego, assumant son statut de superstar mondiale.

« Les gens ne comprennent pas l’ego », expliquait-il récemment sur RMC : « Personne d’autre que vous-même ne va vous pousser. »

En équipe de France, Didier Deschamps prend soin de rappeler constamment que Mbappé est un joueur d’équipe.

« Kylian n’a pas d’ego… », avançait-il ces derniers jours, avant de se reprendre. « Enfin, évidemment qu’il est important et décisif, mais il s’est toujours inscrit dans un cadre collectif ».

Au Qatar, le buteur étonne en effet par sa joie de vivre et son aisance dans le vestiaire. D’ordinaire plus solitaire, il apparaît totalement épanoui et affiche une vraie complicité avec Marcus Thuram, Ousmane Dembélé ou Aurélien Tchouaméni. Même sa relation avec Olivier Giroud s’est apaisée.

« On le voit beaucoup plus dedans, dans le groupe, il parle beaucoup. Il sait que chacun de ses gestes va être regardé par les journalistes, les fans, mais aussi par ses coéquipiers. Il est irréprochable ! », s’en amuse Antoine Griezmann.

Attiré par la lumière

Fin orateur dès son plus jeune âge, Mbappé a longtemps surpris les médias par une maturité rare. L’une de ses répliques, « Moi, tu m’parles pas d’âge », restera culte.

Avec le temps, le Parisien a néanmoins mis cet atout au service d’un plan de carrière réfléchi, d’une communication adroite et calculée.

Ses rares interviews sont le plus souvent accordées à de grands magazines hors de France et ses passages devant la presse sportive du PSG ou des Bleus lui permettent de distiller des messages, sur la négociation des droits à l’image en sélection ou son positionnement tactique en club, par exemple.

Couvé par un entourage restreint, avec sa mère et son avocate dans le premier cercle, Mbappé a aussi développé sa marque, avec près de 80 millions d’abonnés sur Instagram et des partenariats majeurs avec l’équipementier Nike, le couturier Dior ou l’horloger Hublot, le même que Pelé.

Si l’Ovni Mbappé aime autant la lumière, c’est parce qu’il brille encore plus sous la pression.

« Il a conscience de ses énormes qualités. Le côté émotionnel ne joue pas pour lui, il est au-dessus de ça, ça lui permet d’exprimer toutes ses qualités, de vitesse, de frappe, d’intelligence, de vision », explique le sélectionneur adjoint Guy Stéphan.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il signe sa meilleure saison en 2021-22 (39 buts et 21 passes décisives en club), alors même que le deuxième joueur le plus cher de l’histoire (recruté 180 millions d’euros en 2017 à Monaco) arrive en fin de contrat à Paris et maintient le suspense.

En tournant le dos au Real Madrid, le club de ses rêves, au profit d’une prolongation au PSG, l’attaquant a fait le choix de sa ville et de son pays, avec un objectif : apporter à la capitale sa première Ligue des champions.

Pour être le premier, encore et toujours.