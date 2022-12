PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont fait l’acquisition de l’attaquant Dryden Hunt de l’Avalanche du Colorado, lundi, en retour de Denis Malgin, un autre attaquant.

Âgé de 27 ans, Hunt a récolté 14 buts et 42 points en 193 parties dans la LNH avec les Panthers de la Floride, les Coyotes de l’Arizona, les Rangers de New York et l’Avalanche.

Cette saison, l’attaquant originaire de la Colombie-Britannique a marqué deux buts en 28 parties avec l’Avalanche et les Rangers.

Acquis des Panthers de la Floride en retour de l’attaquant Mason Marchment en février 2020, Malgin n’avait obtenu aucun point en huit matchs lors d’un premier séjour avec les Maple Leafs, avant d’aller en Suisse, où il a passé les deux dernières saisons.

Âgé de 25 ans, Malgin a inscrit deux buts et deux aides en 24 parties avec les Maple Leafs cette saison.

En 215 matchs dans la LNH, Malgin a amassé 30 buts et 64 points.