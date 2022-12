Il y aura quelques changements dans la formation du Canadien en vue du match de samedi soir au Centre Bell, contre les Kings de Los Angeles.

En premier, il y aura un retour, celui de Mike Hoffman. L’attaquant n’a pas joué depuis le 19 novembre en raison d’une blessure, et il prendra place à la droite du troisième trio de l’équipe.

« Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps, a-t-il expliqué au Centre Bell samedi matin. Mais je suis ici maintenant, je me sens bien, et je suis prêt. Je veux seulement aider le club. »

Au moment de tomber au combat, le vétéran connaissait ses meilleurs moments de la saison, avec une production de six points à ses six derniers matchs.

« Ce n’est pas si facile que de revenir et de retrouver le même rythme, a-t-il noté. La confiance vient avec les matchs qu’on peut disputer, mais ce sera bien de jouer avec deux gars imposants qui patinent bien. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Kirby Dach

Ces deux joueurs sont Juraj Slafkovsky et Kirby Dach, qui vont compléter ce troisième trio. Pour Dach, il s’agira d’un retour au centre, sa position de prédilection.

« J’aime jouer au centre, a dit le jeune joueur. Aussi, les trois ensemble, on avait disputé un match préparatoire, ça avait bien été, et on veut reprendre où on a laissé. »

Le passage de Dach au centre vient signifier que le premier trio sera complété par Josh Anderson.

Jonathan Drouin, lui a pris part de manière très légère à l’entraînement, et ne jouera pas samedi soir. Il s’est contenté de dire que son retour à lui était pour « bientôt ».

Le défenseur Mike Matheson, lui, est blessé, et ne jouera pas samedi soir. Il ne s’agirait pas d’une absence à long terme selon l’entraîneur Martin St-Louis, qui a laissé savoir que ce n’était rien de sérieux. David Savard demeure lui aussi à l’écart.

C’est Jake Allen qui sera devant le filet montréalais.